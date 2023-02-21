В администрации города напомнили, что в следующую среду, 1 марта, в 10.30 мск в Ростове-на-Дону проведут плановые специальные учения. Во время этих учений местные системы оповещения проверят на готовность к информированию жителей о ЧС: включат электросирены и начнут передачу информации по каналам телевещания и радиостанциям.