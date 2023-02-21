Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
В администрации города напомнили, что в следующую среду, 1 марта, в 10.30 мск в Ростове-на-Дону проведут плановые специальные учения. Во время этих учений местные системы оповещения проверят на готовность к информированию жителей о ЧС: включат электросирены и начнут передачу информации по каналам телевещания и радиостанциям.
Жителям напоминают, что во время звучания сирен необходимо включить каналы «ДOH 24» или «ДOH-TP» или же настроить радио на FM-диапазон, чтобы прослушать учебное сообщение. В случае экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
Ранее власти рассказали, когда запланированы масштабные учения и проверка сирен в Ростове и Таганроге в 2023 году.