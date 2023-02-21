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В Ростове 1 марта пройдет проверка систем оповещения населения

21 февраля 2023, 15:36
Фото: unsplash.com
В Ростове 1 марта пройдет массовая проверка систем оповещения жителей, в которых задействуют сирены, теле- и радиостанции, об этом сообщили в пресс-службе городского управления по делам гражданской обороны.

В администрации города напомнили, что в следующую среду, 1 марта, в 10.30 мск в Ростове-на-Дону проведут плановые специальные учения. Во время этих учений местные системы оповещения проверят на готовность к информированию жителей о ЧС: включат электросирены и начнут передачу информации по каналам телевещания и радиостанциям.

Сирены экстренного оповещения включат в Ростовской области 1 марта
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Жителям напоминают, что во время звучания сирен необходимо включить каналы «ДOH 24» или «ДOH-TP» или же настроить радио на FM-диапазон, чтобы прослушать учебное сообщение. В случае экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее власти рассказали, когда запланированы масштабные учения и проверка сирен в Ростове и Таганроге в 2023 году.

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