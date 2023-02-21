В Ростове-на-Дону во время родов от кровопотери умерла 35-летняя врач-нейрохирург

«При неблагоприятном стечении обстоятельств, за 3-4 минуты кровопотеря может стать критической ситуация, повторюсь, в случае с кесаревым сечением может стать чрезвычайной в любой момент. По сути, когда нас учат делать эту операцию, основная часть — это работа с кровопотерей», — рассказал один из местных акушеров, знакомый с обстоятельствами трагедии.