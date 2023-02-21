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В Ростове-на-Дону во время родов от кровопотери умерла 35-летняя врач-нейрохирург

21 февраля 2023, 18:21
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону детский нейрохирург Кристина М. погибла в результате кровотечения, возникшего после кесарева сечения, об этом сообщили местные СМИ.

Портал «Блокнот. Ростов» сообщил, что о смерти врача им рассказали коллеги 35-летней роженицы, погибшей в результате кесарева сечения в ГБУ РО «ОКБ № 2».

По предварительной информации, нейрохирургу назначили плановую операцию, в результате которой на свет появился ее ребенок, однако сама ростовчанка погибла в результате открывшегося кровотечения 20 февраля в отделении анестезиологии и реанимации для женщин родильного отделения ГБУ РО «ОКБ №2».

В медучреждении подтвердили сообщения о произошедшем, добавив, что погибшая имела патологию репродуктивной сферы, которая осложнилась в послеродовой период. Сейчас в больнице проводят проверку по факту произошедшего, однако на получение результатов экспертиз потребуется не менее трех недель.

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Это вызвало бурные обсуждения и со стороны медиков, которых шокировала гибель столь редкого и важного специалиста под присмотром коллег. Кроме того, медиков удивило, что операцию с высоким риском кровопотери назначили на воскресенье, когда работают только дежурные врачи.

«При неблагоприятном стечении обстоятельств, за 3-4 минуты кровопотеря может стать критической ситуация, повторюсь, в случае с кесаревым сечением может стать чрезвычайной в любой момент. По сути, когда нас учат делать эту операцию, основная часть — это работа с кровопотерей», — рассказал один из местных акушеров, знакомый с обстоятельствами трагедии.

Кроме того, собеседник издания утверждает, что женщина погибла в послеоперационной палате.

Сейчас СМИ обратились в СУ СК РФ по Ростовской области, чтобы добиться проверки гибели женщины в ГБУ РО «ОКБ № 2». Информация об этом уточняется.

Ранее в Ростовской области зафиксировали рост материнской смертности на 278%.

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