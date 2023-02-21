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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 07:22

В Ростове на реке двое школьников провалились под лед и утонули

21 февраля 2023, 07:20
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростове на реке двое школьников провалились под лед и утонули
На реке Мертвый Донец в Ростове погибли двое детей, рассказали в МЧС России по региону.

Трагедия произошла поздним вечером на реке Мертвый Донец в Ростове. Сторож лодочной станции увидел, как двое детей провалились под лед. Для их поиска вызвали водолазов и полицейских.

Уже ночью они подняли на поверхность тела погибших. Ими оказались 12-летняя девочка и 10-летний мальчик.

Сейчас по факту трагического инцидента проводится проверка.

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В МЧС добавили, что с января на реках Ростовской области зафиксировано 12 происшествий, жертвами которых стали шесть взрослых и двое детей.

Ранее труп 51-летнего рыбака из Ростовской области нашли в палатке на реке в соседней Волгоградской области. Он скончался, отравившись газом от горелки.

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