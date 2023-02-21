Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Трагедия произошла поздним вечером на реке Мертвый Донец в Ростове. Сторож лодочной станции увидел, как двое детей провалились под лед. Для их поиска вызвали водолазов и полицейских.
Уже ночью они подняли на поверхность тела погибших. Ими оказались 12-летняя девочка и 10-летний мальчик.
Сейчас по факту трагического инцидента проводится проверка.
В МЧС добавили, что с января на реках Ростовской области зафиксировано 12 происшествий, жертвами которых стали шесть взрослых и двое детей.
Ранее труп 51-летнего рыбака из Ростовской области нашли в палатке на реке в соседней Волгоградской области. Он скончался, отравившись газом от горелки.