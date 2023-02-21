Оперативники выяснили, что более 12 лет назад фигурант дела купила подложный диплом кандидата педагогических наук, что позволило ей в течение 11 лет получать обязательную выплату для работников с ученой степенью. Общая сумма выплат превысила 500 тысяч рублей.