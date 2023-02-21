Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Сотрудникам ФСБ удалось пресечь противоправную деятельность бывшего преподавателя одного из донских вузов Жанны Бронзовой, которая оказалась причастной к мошенническим действиям.
Оперативники выяснили, что более 12 лет назад фигурант дела купила подложный диплом кандидата педагогических наук, что позволило ей в течение 11 лет получать обязательную выплату для работников с ученой степенью. Общая сумма выплат превысила 500 тысяч рублей.
Сообщается, что Бронзова полностью признала свою вину и возместила причиненный ею ущерб. Октябрьский районный суд Ростова признал Бронзову виновной в мошенничестве, фигурант дела получила год условно за мошенничество, а также будет вынуждена выплатить штраф 50 тысяч рублей.
«Приговор вступил в законную силу», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове озвучили приговор банкиру и бизнесмену, которые присвоили более 130 миллионов рублей.