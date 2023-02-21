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Published Сегодня, 11:41

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Updated Сегодня, 11:43

В Ростове преподаватель вуза получила полмиллиона рублей благодаря купленному диплому

21 февраля 2023, 11:41
Фото: Irinkasev/cc by sa 4.0
В Ростове преподаватель вуза получила полмиллиона рублей благодаря купленному диплому
В Ростове преподаватель местного вуза получила более 500 тысяч рублей за поддельный диплом, приобретенный в 2010 году, об этом сообщили в пресс-службе донского УФСБ.

Сотрудникам ФСБ удалось пресечь противоправную деятельность бывшего преподавателя одного из донских вузов Жанны Бронзовой, которая оказалась причастной к мошенническим действиям.

Оперативники выяснили, что более 12 лет назад фигурант дела купила подложный диплом кандидата педагогических наук, что позволило ей в течение 11 лет получать обязательную выплату для работников с ученой степенью. Общая сумма выплат превысила 500 тысяч рублей.

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Сообщается, что Бронзова полностью признала свою вину и возместила причиненный ею ущерб. Октябрьский районный суд Ростова признал Бронзову виновной в мошенничестве, фигурант дела получила год условно за мошенничество, а также будет вынуждена выплатить штраф 50 тысяч рублей.

«Приговор вступил в законную силу», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове озвучили приговор банкиру и бизнесмену, которые присвоили более 130 миллионов рублей.

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