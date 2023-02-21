Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Вторник начался в Ростове с сильного снегопада. Это осложнило традиционно тяжелую ситуацию на дорогах утром. Из-за большого спроса на такси его стоимость увеличилась в несколько раз. Агрегаторы объясняют это нехваткой авто и необходимостью привлечения водителей в отдаленные районы.
Сейчас поездка в границах одного района в Ростове стоит порядка 400 рублей. Доехать в центр с окраин обойдется не дешевле 500 рублей. На 200 рублей больше за поездку в Ростов заплатят жители Батайска. 600 рублей выложат за такси в центр города жители Сельмаша и Северного.
Напомним, цены на такси традиционно поднимаются в Ростове из-за снега и гололеда. Аналогичная ситуация была вчера. Тогда на стоимость такси также повлияли традиционные утренние пробки и непогода.
Тем временем синоптики заверяют, что снегопады в Ростове-на-Дону и области продлятся до 22 февраля.