Сейчас поездка в границах одного района в Ростове стоит порядка 400 рублей. Доехать в центр с окраин обойдется не дешевле 500 рублей. На 200 рублей больше за поездку в Ростов заплатят жители Батайска. 600 рублей выложат за такси в центр города жители Сельмаша и Северного.