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Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

В Ростове цены на такси в пределах одного района подскочили до 400 рублей

21 февраля 2023, 06:51
Фото: Adam63/cc by sa
В Ростове цены на такси в пределах одного района подскочили до 400 рублей
В Ростове из-за снега в разы подорожала поездка на такси, сообщает сервис агрегатора такси.

Вторник начался в Ростове с сильного снегопада. Это осложнило традиционно тяжелую ситуацию на дорогах утром. Из-за большого спроса на такси его стоимость увеличилась в несколько раз. Агрегаторы объясняют это нехваткой авто и необходимостью привлечения водителей в отдаленные районы.

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Сейчас поездка в границах одного района в Ростове стоит порядка 400 рублей. Доехать в центр с окраин обойдется не дешевле 500 рублей. На 200 рублей больше за поездку в Ростов заплатят жители Батайска. 600 рублей выложат за такси в центр города жители Сельмаша и Северного.

Напомним, цены на такси традиционно поднимаются в Ростове из-за снега и гололеда. Аналогичная ситуация была вчера. Тогда на стоимость такси также повлияли традиционные утренние пробки и непогода.

Тем временем синоптики заверяют, что снегопады в Ростове-на-Дону и области продлятся до 22 февраля.

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