Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Со вторника, 21 февраля, в Ростовской области будет наблюдаться сезонное природное явление интерференция, которое негативно влияет на передачу телевизионного сигнала.
Явление будет наблюдаться ежедневно вплоть до 16 марта в обеденное время примерно с 11.57 до 13.06 мск, когда радиоволны Солнца будут заглушать приемные станции, из-за чего сигнал будет ухудшаться или вовсе пропадать на несколько минут.
После того, как этот период пройдет — телевизионные системы вернутся к работе в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области на один день пропадут сигналы ТВ и радио.