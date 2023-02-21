Явление будет наблюдаться ежедневно вплоть до 16 марта в обеденное время примерно с 11.57 до 13.06 мск, когда радиоволны Солнца будут заглушать приемные станции, из-за чего сигнал будет ухудшаться или вовсе пропадать на несколько минут.