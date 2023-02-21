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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

В Ростовской области предупредили о проблемах с телевещанием с 21 февраля до 16 марта

21 февраля 2023, 13:30
Фото: unsplash
В Ростовской области предупредили о проблемах с телевещанием с 21 февраля до 16 марта
В Ростовской области солнечная активность вызовет проблемы с работой телевидения с 21 февраля до 16 марта, об этом сообщили в пресс-службе «Российской телевизионной и радиовещательной сети».

Со вторника, 21 февраля, в Ростовской области будет наблюдаться сезонное природное явление интерференция, которое негативно влияет на передачу телевизионного сигнала.

Явление будет наблюдаться ежедневно вплоть до 16 марта в обеденное время примерно с 11.57 до 13.06 мск, когда радиоволны Солнца будут заглушать приемные станции, из-за чего сигнал будет ухудшаться или вовсе пропадать на несколько минут.

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После того, как этот период пройдет — телевизионные системы вернутся к работе в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области на один день пропадут сигналы ТВ и радио.

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