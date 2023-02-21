В центре Ростова запретят остановку по Доломановскому с 11 марта

Так уже с 11 марта бессрочно введут запрет на остановку и стоянку в переулке Доломановском на двух участках. Первый из них находится в границах улицы Пушкинской и Большой Садовой по четной стороне дороги, а второй, запрещающий остановку и стоянку, находится напротив дома №11А — это по другую сторону дороги от Классического лицея №1 и детского сада №15.