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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В центре Ростова запретят остановку по Доломановскому с 11 марта

21 февраля 2023, 12:02
Фото: Antonio Kless/cc by sa 4.0
В центре Ростова запретят остановку по Доломановскому с 11 марта
В Ростове с 11 марта начнет действовать запрет на остановку и стоянку по переулку Доломановскому, об этом сообщили в администрации города.

Департамент автодорог Ростова сообщил, что власти города решили изменить схему дорожного движения ради увеличения пропускной способности улиц в центре города.

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Так уже с 11 марта бессрочно введут запрет на остановку и стоянку в переулке Доломановском на двух участках. Первый из них находится в границах улицы Пушкинской и Большой Садовой по четной стороне дороги, а второй, запрещающий остановку и стоянку, находится напротив дома №11А — это по другую сторону дороги от Классического лицея №1 и детского сада №15.

Ранее стало известно, каким образом в Ростове собираются ограничить въезд грузовиков.

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