По словам чиновника, в сравнении с 2021 годом количество крупных происшествий на теплосетях снизилось на 20%. Причину этому Логвиненко нашел в постоянном ремонте коммунальных объектов. Он заявил, что в 2022 году в Ростове реконструировали 11 километров тепловых сетей.