Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко подвел итоги своей работы в 2022 году. Затронул он и тему ЖКХ, в частности частых аварий на теплосетях города.
По словам чиновника, в сравнении с 2021 годом количество крупных происшествий на теплосетях снизилось на 20%. Причину этому Логвиненко нашел в постоянном ремонте коммунальных объектов. Он заявил, что в 2022 году в Ростове реконструировали 11 километров тепловых сетей.
В прошлом году в ремонт инженерных сетей был инвестирован 1,9 миллиарда рублей. В этом году сумму планируют увеличить до 4,8 миллиарда рублей. В городе пройдет самый крупный ремонт тепловых сетей за последние несколько лет.
Между тем ранее суд обвинил департамент ЖКХ в нарушении прав людей на «достойную жизнь» из-за отсутствия горячей воды в домах в течение нескольких месяцев.