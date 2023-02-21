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Власти Ростова заявили, что число аварий на теплосетях уменьшилось на 20% в 2022 году

21 февраля 2023, 08:53
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова заявили, что число аварий на теплосетях уменьшилось на 20% в 2022 году
Количество аварий на теплосетях в Ростове с каждым годом уменьшается, уверен сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко подвел итоги своей работы в 2022 году. Затронул он и тему ЖКХ, в частности частых аварий на теплосетях города.

По словам чиновника, в сравнении с 2021 годом количество крупных происшествий на теплосетях снизилось на 20%. Причину этому Логвиненко нашел в постоянном ремонте коммунальных объектов. Он заявил, что в 2022 году в Ростове реконструировали 11 километров тепловых сетей.

В Ростове с января приступили к модернизации теплосетей на Западном и в центре
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В прошлом году в ремонт инженерных сетей был инвестирован 1,9 миллиарда рублей. В этом году сумму планируют увеличить до 4,8 миллиарда рублей. В городе пройдет самый крупный ремонт тепловых сетей за последние несколько лет.

Между тем ранее суд обвинил департамент ЖКХ в нарушении прав людей на «достойную жизнь» из-за отсутствия горячей воды в домах в течение нескольких месяцев.

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