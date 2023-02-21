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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Власти в Ростове-на-Дону рассказали, где появятся новые дороги

21 февраля 2023, 06:13
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Левенцовский построят семь дорог с использованием государственно-частного партнерства, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Власти привлекают инвесторов к разработке проектной документации, а администрация далее занимается реализацией этих проектов. За последние три года по такой схеме построили девять участков дорог в микрорайоне Левенцовский.

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В данный момент завершается подготовка документации для строительства участков на улицах Ткачева, Еляна, Назарько, Курсантов. Также речь идет об улицах 9-Мая и Сталинградская. 

На участке по улице Жданова уже получено положительное заключение экспертизы. 

Ранее стало известно, что стоимость реконструкции Вавилова в Ростове превысила шесть миллиардов рублей. 

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