Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Власти привлекают инвесторов к разработке проектной документации, а администрация далее занимается реализацией этих проектов. За последние три года по такой схеме построили девять участков дорог в микрорайоне Левенцовский.
В данный момент завершается подготовка документации для строительства участков на улицах Ткачева, Еляна, Назарько, Курсантов. Также речь идет об улицах 9-Мая и Сталинградская.
На участке по улице Жданова уже получено положительное заключение экспертизы.
Ранее стало известно, что стоимость реконструкции Вавилова в Ростове превысила шесть миллиардов рублей.