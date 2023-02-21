Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Происшествие случилось в Аксайском районе на дороге Ростов — Ставрополь. Водитель Ford Transit превысил скорость и выехал на встречную полосу.
«Здесь автомобиль врезался в Mercedes, в котором погибли 61-летний водитель и пятилетняя девочка. В больницу доставили 36-летнюю пассажирку из этого транспорта», — сказано в сообщении.
В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее пьяный сотрудник полиции устроил ДТП в Ростовской области 16 февраля. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.