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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Взрослый и ребенок погибли в лобовой аварии в Ростовской области утром 21 февраля

21 февраля 2023, 12:19
Фото: 71.mchs.gov.ru
Взрослый и ребенок погибли в лобовой аварии в Ростовской области утром 21 февраля
В Ростовской областит столкнулись два автомобиля, погибли взрослый с ребенком, сообщили в УГИБДД по региону.
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Дтп

Происшествие случилось в Аксайском районе на дороге Ростов — Ставрополь. Водитель Ford Transit превысил скорость и выехал на встречную полосу.

«Здесь автомобиль врезался в Mercedes, в котором погибли 61-летний водитель и пятилетняя девочка. В больницу доставили 36-летнюю пассажирку из этого транспорта», — сказано в сообщении.

Пьяный сотрудник полиции устроил ДТП в Ростовской области 16 февраля
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В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. 

Ранее пьяный сотрудник полиции устроил ДТП в Ростовской области 16 февраля. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

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