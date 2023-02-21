Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В данный момент средняя зарплата в городе составляет 49 тысяч рублей. В крупных и средних предприятиях заработки выросли на 12%. Сотрдники получают около 59 тысяч рублей.
«За год в два раза уменьшился уровень безработицы и составил 0,3%. В 2021 году этот показатель достигал 0,6%», — сообщил Логвиненко.
В данный момент на учете находятся 1,9 тысячи безработных. Это в два раза меньше, чем в начале 2022 года.
Ростов оказался в топ-3 среди среди городов-миллионников по наименьшему числу безработных.
Ранее стало известно, сколько денег нужно ростовчанам для финансовой независимости.