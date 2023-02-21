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Зарплаты на крупных предприятиях в Ростове выросли до 59 тыс рублей к 2023 году

21 февраля 2023, 07:30
Фото: rostov-gorod.ru
Зарплаты на крупных предприятиях в Ростове выросли до 59 тыс рублей к 2023 году
В Ростове-на-Дону среднемесячная зарплата за год выросла на 11%, рассказал на заседании Гордумы сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В данный момент средняя зарплата в городе составляет 49 тысяч рублей. В крупных и средних предприятиях заработки выросли на 12%. Сотрдники получают около 59 тысяч рублей.

«За год в два раза уменьшился уровень безработицы и составил 0,3%. В 2021 году этот показатель достигал 0,6%», — сообщил Логвиненко.

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В данный момент на учете находятся 1,9 тысячи безработных. Это в два раза меньше, чем в начале 2022 года.

Ростов оказался в топ-3 среди среди городов-миллионников по наименьшему числу безработных.

Ранее стало известно, сколько денег нужно ростовчанам для финансовой независимости.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Экономика#Илья Протвинов
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