Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Необычный случай произошел в одном из дворов в переулке Красноармейский. «Ерш» пишет, что около получаса мужчина сражался с невидимыми врагами.
«Местные жители вызвали сотрудников полиции, которые доставили горожанина в дежурную часть. В результате его задержали на трое суток за мелкое хулиганство», — сказано в сообщении.
Отмечается, что все это время мужчина проведет в изоляторе временного содержания. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
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