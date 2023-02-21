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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Житель в Азове с игрушечным пистолетом сражался с невидимыми врагами

21 февраля 2023, 13:27
Фото: unsplash.com
Житель в Азове с игрушечным пистолетом сражался с невидимыми врагами
В Азове арестовали мужчину, который бегал по улице с игрушечным пистолетом, сообщают СМИ.

Необычный случай произошел в одном из дворов в переулке Красноармейский. «Ерш» пишет, что около получаса мужчина сражался с невидимыми врагами.

«Местные жители вызвали сотрудников полиции, которые доставили горожанина в дежурную часть. В результате его задержали на трое суток за мелкое хулиганство», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что все это время мужчина проведет в изоляторе временного содержания. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове неудачливый грабитель зоомагазина стащил мячики для собак. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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