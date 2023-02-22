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Posted 22 февраля 08:58

Published 22 февраля 08:58

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Аграрии РФ борются с импортом картофеля

22 февраля 08:58
Аграрии России ожидали больших продаж своего урожая, однако покупатели оказали предпочтение импортному товару.

Как пишет Infox со ссылкой на «Ведомости», производители картофеля из РФ просят Минсельхоз временно снизить объемы импорта, чтобы избежать выбрасывания запасов. Эта инициатива принадлежит Картофельному союзу.

Стало известно, что ритейлеры неохотно закупают отечественный картофель из-за его малоаппетитного вида, однако склады производителей, придержавших товар в ожидании роста цен, перегружены.

Предложение Картофельного союза распродавать картошку разного размера, расфасованной в сетках по 2,5 кг, было отвергнуто продавцами овощей, требующими сетки с корнеплодами одного размера. В результате 25% запасов российских аграриев оказались под угрозой быть выброшенными. Это станет причиной сокращения объемов посевов и сокращения объемов урожая.

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