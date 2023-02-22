Аграрии РФ борются с импортом картофеля

Предложение Картофельного союза распродавать картошку разного размера, расфасованной в сетках по 2,5 кг, было отвергнуто продавцами овощей, требующими сетки с корнеплодами одного размера. В результате 25% запасов российских аграриев оказались под угрозой быть выброшенными. Это станет причиной сокращения объемов посевов и сокращения объемов урожая.