Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
В ходе спецоперации погиб боец ЧВК «Вагнер» из Донецка Ростовской области Сергей Ермоленко. Смертельное ранение он получил, выполняя боевую задачу.
Донецкая газета «Новость» уточняет, что военнослужащего не стало еще в начале февраля, однако вывезти его тело с фронта удалось только сейчас.
Прощание с бойцом состоится 23 февраля. После отпевания в Храме Святой Блаженной Матроны Московской его похоронят на кладбище Чугунка, где покоятся и другие погибшие в ходе СВО военнослужащие.
Официальной информации о гибели бойца не поступало. Она уточняется.
Ранее другой боец ЧВК «Вагнер» из Белой Калитвы Руслан Джафаров погиб во время спецоперации.