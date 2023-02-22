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Published Сегодня, 16:52

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Updated Сегодня, 16:54

Боец ЧВК «Вагнер» Сергей Ермоленко погиб в ходе спецоперации в феврале

22 февраля 2023, 16:52
Фото: 1MI
В ходе спецоперации смертельное ранение получил уроженец Донецка Ростовской области, военнослужащий ЧВК «Вагнер» Сергей Ермоленко, пишут местные СМИ.

В ходе спецоперации погиб боец ЧВК «Вагнер» из Донецка Ростовской области Сергей Ермоленко. Смертельное ранение он получил, выполняя боевую задачу.

Донецкая газета «Новость» уточняет, что военнослужащего не стало еще в начале февраля, однако вывезти его тело с фронта удалось только сейчас.

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Прощание с бойцом состоится 23 февраля. После отпевания в Храме Святой Блаженной Матроны Московской его похоронят на кладбище Чугунка, где покоятся и другие погибшие в ходе СВО военнослужащие.

Официальной информации о гибели бойца не поступало. Она уточняется.

Ранее другой боец ЧВК «Вагнер» из Белой Калитвы Руслан Джафаров погиб во время спецоперации.

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