Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Возгорание произошло в хуторе Ленина 21 февраля, когда пятеро детей остались одни дома. Во время начавшегося пожара погибли двое малышей.
Еще троих пострадавших детей доставили в больницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
«КП-Ростов-на-Дону» выяснило, что в тот день гражданские супруги праздновали день рождения дочери, а после пошли провожать гостей. По пути они зашли к другим знакомым, а далее поступил звонок от соседки, которая рассказала о возгорании.
«Соседи вынесли троих детей из горящего дома, а еще двоих не успели. Жители населенного пункта говорят, что мать часто выпивала, а семью навещали сотрудники соцслужбы. По их словам, гражданский супруг был судим», — пишет издание.
Официальной информации о жизни родителей не было, она уточняется.