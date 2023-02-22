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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Что известно о родителях сгоревших в доме детей из Ростовской области

22 февраля 2023, 12:15
Фото: 1MI
Что известно о родителях погибших в пожаре детей в Ростовской области
В Ростовской области стали известны подробности о родителях, чьи дети погибли в пожаре.
Сюжет
Пожар

Возгорание произошло в хуторе Ленина 21 февраля, когда пятеро детей остались одни дома. Во время начавшегося пожара погибли двое малышей.

Еще троих пострадавших детей доставили в больницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Стали известны подробности пожара с погибшими детьми в Ростовской области
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Фото: СУ СКР по Ростовской области

«КП-Ростов-на-Дону» выяснило, что в тот день гражданские супруги праздновали день рождения дочери, а после пошли провожать гостей. По пути они зашли к другим знакомым, а далее поступил звонок от соседки, которая рассказала о возгорании.

«Соседи вынесли троих детей из горящего дома, а еще двоих не успели. Жители населенного пункта говорят, что мать часто выпивала, а семью навещали сотрудники соцслужбы. По их словам, гражданский супруг был судим», — пишет издание.

Официальной информации о жизни родителей не было, она уточняется.

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