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Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Детская преступность в Ростове-на-Дону снизилась за 2022 год

22 февраля 2023, 15:37
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в минувшем году снизилось количество преступлений, которые совершили подростки, сообщил глава городского УМВД РФ Сергей Шпак.

Он рассказал, что для изменения ситуация с подростковой преступностью необходимо увеличить количество заседаний ответственных ведомств на эту тему. Также Шпак предложил обратить внимание на летний период, когда подростки предоставлены сами себе.

За это время зарегистрировали более 2,5 тысячи нарушений из-за невыполнения обязанностей по воспитанию детей. В результате составили 36 материалов для лишения или ограничения родительских прав.

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«Профилактическая работа охватила 150 неблагополучных родителей», — уточнил Шпак.

Всего в минувшем году полицейские рассмотрели 270 тысяч заявлений, в результате чего возбудили 23 тысячи уголовных дел.

При этом количество экономических преступлений выросло на 23%, но уменьшилось число краж денег с банковских карт на 32%. Удалось раскрыть 1,3 тысячи наркопреступлений.

Напомним, что уровень доверия к полиции в Ростовской области возрос до 70% в 2022 году

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