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Posted Сегодня, 17:26

Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

До +16 потеплеет в Ростове на длинных выходных в феврале

22 февраля 2023, 17:26
Фото: 1MI
До +16 потеплеет в Ростове на длинных выходных в феврале
Ясное небо и теплая погода ждут ростовчан на длинных февральских выходных, рассказали синоптики.
Сюжет
Погода

На длинных февральских выходных погода подготовила ростовчанам приятный подарок. Осадки на время покинут город. Температура воздуха в четверг, 23 февраля, составит днем -3, а ночью — -8 градусов. Однако небо в этот день будет ясным. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду.

Во пятницу, 24 февраля, в город придет небольшое потепление до +1 градуса днем и -7 вечером. Ветер разгонится до четырех метров в секунду. Небо при этом останется безоблачным.

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В субботу и воскресенье столбики термометров окончательно перешагнут плюсовой рубеж. Днем столбики термометров поднимутся до +16 градусов, а ночью — до +5. В течение дня возможна небольшая облачность. Скорость ветра составит пять метров в секунду.

Ранее климатолог Александр Иошпа заявил о сильнейшем за 10 лет ветре в Ростовской области весной.

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