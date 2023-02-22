Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
На длинных февральских выходных погода подготовила ростовчанам приятный подарок. Осадки на время покинут город. Температура воздуха в четверг, 23 февраля, составит днем -3, а ночью — -8 градусов. Однако небо в этот день будет ясным. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду.
Во пятницу, 24 февраля, в город придет небольшое потепление до +1 градуса днем и -7 вечером. Ветер разгонится до четырех метров в секунду. Небо при этом останется безоблачным.
В субботу и воскресенье столбики термометров окончательно перешагнут плюсовой рубеж. Днем столбики термометров поднимутся до +16 градусов, а ночью — до +5. В течение дня возможна небольшая облачность. Скорость ветра составит пять метров в секунду.
Ранее климатолог Александр Иошпа заявил о сильнейшем за 10 лет ветре в Ростовской области весной.