На длинных февральских выходных погода подготовила ростовчанам приятный подарок. Осадки на время покинут город. Температура воздуха в четверг, 23 февраля, составит днем -3, а ночью — -8 градусов. Однако небо в этот день будет ясным. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду.