Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:48
Происшествие случилось вечером 21 февраля. На площади 49 квадратных метров загорелся жилой дом.
Ликвидировать пожар удалось в течение часа — в 20.52 мск. К этой работе привлекли троих человек, они использовали две единицы техники.
«Жертвами пожара стали двое детей в возрасте 3 и 4 года. Удалось спасти еще троих детей, им 6, 2 и 1 год, их доставили в больницу», — сказано в сообщении.
На момент возгорания родителей дома не было. Причина пожара пока остается загадкой.
Ранее Следком возбудил уголовное дело из-за гибели четырех дончан в пожаре в Новочеркасске.