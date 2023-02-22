rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Двое детей погибли и трое пострадали при пожаре в Ростовской области 21 февраля

22 февраля 2023, 04:43
Фото: 1mi
В хуторе Ленина Ростовской области загорелся жилой дом, в котором погибли двое детей, сообщили в УМЧС по региону.
Сюжет
Пожар

Происшествие случилось вечером 21 февраля. На площади 49 квадратных метров загорелся жилой дом.

Ликвидировать пожар удалось в течение часа — в 20.52 мск. К этой работе привлекли троих человек, они использовали две единицы техники.

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели четырех дончан в пожаре в Новочеркасске
Узнать подробнее

«Жертвами пожара стали двое детей в возрасте 3 и 4 года. Удалось спасти еще троих детей, им 6, 2 и 1 год, их доставили в больницу», — сказано в сообщении.

На момент возгорания родителей дома не было. Причина пожара пока остается загадкой.

Ранее Следком возбудил уголовное дело из-за гибели четырех дончан в пожаре в Новочеркасске.

Читайте также:
При пожаре на металлургическом заводе в Огайо погиб человекСледком возбудил уголовное дело из-за гибели четырех дончан в пожаре в НовочеркасскеВ Ростове при пожаре в пятиэтажке погибли мать и дочь, отец пострадал
#Илья Протвинов#Пожар#Дети#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие
Подпишитесь
На Дону до 16 марта не будут работать телевизоры, пока в Ростове кастрируют котов
Вчера, 15:15
В Ростове 1 марта пройдет проверка систем оповещения населения
Вчера, 15:36
Эколог рассказал, как в Ростове очистят воздух и уберут свалки после слов Путина
Вчера, 14:54
В ГИБДД назвали главных виновников пробок в Ростове
Вчера, 17:36
Экс-министр ЖКХ в Ростовской области Майер попросил в суде его оправдать
Вчера, 14:02
В Ростовской области предупредили о проблемах с телевещанием с 21 февраля до 16 марта
Вчера, 13:30