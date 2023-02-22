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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Двоих сотрудников Ростовводоканала поймали на коммерческом подкупе

22 февраля 2023, 13:26
Фото: vk.com/surnd
Двое сотрудников Ростовводоканала попались на коммерческом подкупе
Фигурантами уголовного дела о коммерческом подкупе стали два инспектора Ростовводоканала, сообщили в УСКР по региону.

Следствие установило, что в феврале 2023 года на улице Локомотивной сотрудники получили деньги от бизнесмена. Они проводили проверку в его компании и согласились не указывать в документах выявленные нарушения.

«Всего подозреваемые получили 350 тысяч рублей и сразу были задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения», — сказано в сообщении.

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В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства. Максимальное наказание по делу составляет 9 лет колонии.  

Ранее гендиректор компании «Евразийский»Герман Вишневский 8 февраля заявил о попытке рейдерского захвата в Ростовводоканале. 

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