Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Следствие установило, что в феврале 2023 года на улице Локомотивной сотрудники получили деньги от бизнесмена. Они проводили проверку в его компании и согласились не указывать в документах выявленные нарушения.
«Всего подозреваемые получили 350 тысяч рублей и сразу были задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения», — сказано в сообщении.
В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства. Максимальное наказание по делу составляет 9 лет колонии.
Ранее гендиректор компании «Евразийский»Герман Вишневский 8 февраля заявил о попытке рейдерского захвата в Ростовводоканале.