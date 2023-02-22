Экономист рассказал, как ростовские компании могут уменьшить налог на прибыль

Posted Сегодня, 20:53
Published Сегодня, 20:53
Modified Сегодня, 20:53
Updated Сегодня, 20:53
В рамках своего выступления 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что российские компании могут уменьшить налог на прибыль, если будут закупать отечественную продукцию и высокотехнологичное оборудование. Президент поручил составить перечень такого оборудования и порядок предоставления льгот.
Ростовский экономист Анастасия Миронова отметила, что работать такая схема будет далеко не во всех сферах бизнеса.
«Пока мы можем рассчитывать на снижение налогов только в тех сферах бизнеса, которые будут использовать российские IT-технологии и искусственный интеллект. То есть в основном это возможно только для тех предпринимателей, которые развивают бизнес с использованием информационных технологий», - объяснила эксперт.
Анастасия Миронова предположила, что добиться снижения налога на прибыль удастся магазинам, которые используют бесконтактную оплату, программистам, логистическим компаниям.
«Остальным придется искать лазейки. Например, можно предложить сотрудникам изменить форму выплат и вместо зарплаты начислять дивиденды. Можно также увеличить затраты, пустив деньги на повышение квалификации сотрудников и добиться снижения налога на прибыль», - советует экономист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Путин призвал отказаться от системы бакалавриата в ростовских вузах.