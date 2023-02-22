Экономист рассказал, как ростовские компании могут уменьшить налог на прибыль

«Пока мы можем рассчитывать на снижение налогов только в тех сферах бизнеса, которые будут использовать российские IT-технологии и искусственный интеллект. То есть в основном это возможно только для тех предпринимателей, которые развивают бизнес с использованием информационных технологий», - объяснила эксперт.