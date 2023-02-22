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Published Сегодня, 20:53

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Updated Сегодня, 20:53

Экономист рассказал, как ростовские компании могут уменьшить налог на прибыль

22 февраля 2023, 20:53
Фото: public-domain-image.com
Экономист рассказал, как ростовские компании могут уменьшить налог на прибыль
Уменьшить сумму налога путем закупок отечественного оборудования смогут преимущественно IT-компании, остальным придется искать другие выходы, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова

В рамках своего выступления 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что российские компании могут уменьшить налог на прибыль, если будут закупать отечественную продукцию и высокотехнологичное оборудование. Президент поручил составить перечень такого оборудования и порядок предоставления льгот.

Ростовский экономист Анастасия Миронова отметила, что работать такая схема будет далеко не во всех сферах бизнеса.

«Пока мы можем рассчитывать на снижение налогов только в тех сферах бизнеса, которые будут использовать российские IT-технологии и искусственный интеллект. То есть в основном это возможно только для тех предпринимателей, которые развивают бизнес с использованием информационных технологий», - объяснила эксперт.

Фото: kremlin.ru
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Анастасия Миронова предположила, что добиться снижения налога на прибыль удастся магазинам, которые используют бесконтактную оплату, программистам, логистическим компаниям.

«Остальным придется искать лазейки. Например, можно предложить сотрудникам изменить форму выплат и вместо зарплаты начислять дивиденды. Можно также увеличить затраты, пустив деньги на повышение квалификации сотрудников и добиться снижения налога на прибыль», - советует экономист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Путин призвал отказаться от системы бакалавриата в ростовских вузах.

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