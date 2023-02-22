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Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Эксперт рассказал, как Ростов будет уходить из Болонской системы образования

22 февраля 2023, 07:01
Фото: wikimedia
В послании Федеральному собранию президент РФ поставил окончательную и жирную точку на участии России в Болонском процессе, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что в послании Федеральному собранию Владимир Путин особо остановился на возврате к традиционной некогда системе подготовки кадров в специалитете.

Однако эти изменения будут происходить постепенно. То есть студенты, которые учатся сейчас по системам бакалавриата и магистратуры, закончат обучение. А ранее выданные дипломы будут признаваться безоговорочно.

«Теперь наша система высшего образования ориентирована только на внутренний рынок труда и национальную экономику. Но ничего критичного в этом нет», — отмечает Владимир Гайворонский.

Фото: Medmannheim/cc by sa 4.0
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Тем не менее, по его словам, некоторые могут огорчиться, подумав о том, как теперь быть с экспортом отечественного образования. Ведь в Европе признаются только бакалавры и магистры.

Эксперт рекомендует не переживать. В качестве примера он приводит специалистов, получивших дипломы в Советском Союзе. Эти люди до сих пор успешно трудятся во благо экономик стран бывшего соцлагеря, Ближнего Востока, Азии и Африки. И помогают нашим странам сотрудничать, развивать совместную торговлю и экономические проекты.

«Так что будем развивать собственное высшее образование, по своему, национальному пути. А также будем открыты для сотрудничества со всеми, кто заинтересован в дружбе с нами и умеет дружить», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как вузы Ростова будут отказываться от Болонской системы образования. 

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