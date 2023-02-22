«Ту информацию, которую мы получаем в интернете, и которую якобы рекомендуют нам врачи, на самом деле не совсем верна. Каждый человек по-своему уникален. У него есть свои заболевания, своя предрасположенность. В разный период жизни у каждого появляются свои потребности. И если слепо потреблять в рекомендуемых пропорциях жиры, белки и углеводы, а зачастую, еще и витамины, можно наоборот, получить обратную реакцию», — уверен собеседник.