Posted Сегодня, 20:52
Published Сегодня, 20:52
Modified Сегодня, 20:52
Updated Сегодня, 20:52
Напомним, что поводом для обсуждения темы стали глазированные сырки ростовского завода «Белый медведь». В их составе ростовчане обнаружили «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», включающий в себя рафинированные и дезодорированные масла, в том числе, и в модификационном виде. А ведь этот продукт заботливые родители покупают не только себе, но и детям.
«Любые масла могут быть полезными. Ведь по сути, все, что мы едим — это химия. Но когда появляется нечто новое и невиданное, состоящее из чего-то иного, всегда возникают опасения и непонимания. Однако ГМО — это лишь один из способов переработки», - отмечает Александр Нечушкин.
Эксперт соглашается с тем, что в идеале, еда должна быть естественной. Однако факт пользы сбалансированного питания, состоящего из определенного количества белков, жиров и углеводов, ставит под сомнение.
«Ту информацию, которую мы получаем в интернете, и которую якобы рекомендуют нам врачи, на самом деле не совсем верна. Каждый человек по-своему уникален. У него есть свои заболевания, своя предрасположенность. В разный период жизни у каждого появляются свои потребности. И если слепо потреблять в рекомендуемых пропорциях жиры, белки и углеводы, а зачастую, еще и витамины, можно наоборот, получить обратную реакцию», — уверен собеседник.
По его словам, правильное питание — это персонализированное питание. Только в этом случае оно будет здоровым.
«А для понимания качества используемых ингредиентов в составе продукции нужно привлекать не только врачей, но и науку, и специалистов по пищевой переработке. Пока мы имеем только название — генномодифицированный продукт. А насколько он отличается от базового, насколько он вреден, может определить только качественный анализ. К сожалению, научного подхода к этому вопросу пока недостаточно», — говорит эксперт.
Подробнее в материале: «Вредная молочка»: эксперты рассказали, какие продукты опасны для ростовчан.