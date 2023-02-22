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Posted Сегодня, 20:52

Published Сегодня, 20:52

Modified Сегодня, 20:52

Updated Сегодня, 20:52

Эксперт высказался о пальмовом масле в глазированных сырках для детей в Ростове

22 февраля 2023, 20:52
Фото: 1MI
Проблема используемых при производстве глазированных сырков растительных масел в модифицированном виде сильно преувеличена сторонниками правильного питания, сообщил RostovGazeta директор пищевого вуза Александр Нечушкин.

Напомним, что поводом для обсуждения темы стали глазированные сырки ростовского завода «Белый медведь». В их составе ростовчане обнаружили «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», включающий в себя рафинированные и дезодорированные масла, в том числе, и в модификационном виде. А ведь этот продукт заботливые родители покупают не только себе, но и детям.

«Любые масла могут быть полезными. Ведь по сути, все, что мы едим — это химия. Но когда появляется нечто новое и невиданное, состоящее из чего-то иного, всегда возникают опасения и непонимания. Однако ГМО — это лишь один из способов переработки», - отмечает Александр Нечушкин.

Вся правда о ГМО
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Эксперт соглашается с тем, что в идеале, еда должна быть естественной. Однако факт пользы сбалансированного питания, состоящего из определенного количества белков, жиров и углеводов, ставит под сомнение.

«Ту информацию, которую мы получаем в интернете, и которую якобы рекомендуют нам врачи, на самом деле не совсем верна. Каждый человек по-своему уникален. У него есть свои заболевания, своя предрасположенность. В разный период жизни у каждого появляются свои потребности. И если слепо потреблять в рекомендуемых пропорциях жиры, белки и углеводы, а зачастую, еще и витамины, можно наоборот, получить обратную реакцию», — уверен собеседник.

По его словам, правильное питание — это персонализированное питание. Только в этом случае оно будет здоровым.

«А для понимания качества используемых ингредиентов в составе продукции нужно привлекать не только врачей, но и науку, и специалистов по пищевой переработке. Пока мы имеем только название — генномодифицированный продукт. А насколько он отличается от базового, насколько он вреден, может определить только качественный анализ. К сожалению, научного подхода к этому вопросу пока недостаточно», — говорит эксперт.

Подробнее в материале: «Вредная молочка»: эксперты рассказали, какие продукты опасны для ростовчан.

«Вредная молочка»: эксперты рассказали, какие продукты опасны для ростовчан
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