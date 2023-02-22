Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Игра состоится с клубом «Урал» из Екатеринбурга, начнется она в 17.30 мск. Для болельщиков с 16.00 мск до 20.00 организуют дополнительные автобусы №39, которые будут курсировать до остановки «Городской пляж».
Рядом с местом проведения матча находится остановка «Аллея Ростов-Арена». Через нее проходят автобусы 8, 49, 65а.
Местных жителей пригласили поддержать команду. Она сейчас участвует в чемпионате России и находится на третьем месте турнирной таблицы.
Ранее ФК «Ростов» проиграл суд водоканалу и получил еще один иск на 600 тыс рублей.