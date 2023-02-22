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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

ФК «Ростов» 22 февраля проведет первый домашний матч в 2023 году

22 февраля 2023, 11:48
Фото: ФК «Ростов»
Футбольный клуб «Ростов» в среду, 22 февраля, проведет первый в этом году домашний матч, сообщили администрации города.

Игра состоится с клубом «Урал» из Екатеринбурга, начнется она в 17.30 мск. Для болельщиков с 16.00 мск до 20.00 организуют дополнительные автобусы №39, которые будут курсировать до остановки «Городской пляж».

Рядом с местом проведения матча находится остановка «Аллея Ростов-Арена». Через нее проходят автобусы 8, 49, 65а.

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Местных жителей пригласили поддержать команду. Она сейчас участвует в чемпионате России и находится на третьем месте турнирной таблицы. 

Ранее ФК «Ростов» проиграл суд водоканалу и получил еще один иск на 600 тыс рублей. 

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