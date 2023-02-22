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Published Сегодня, 17:46
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В среду, 22 февраля, на домашней арене ФК «Ростов» принял екатеринбургский «Урал». Матч состоялся в рамках ¼ финала Кубка России.
Счет уже на 6-й минуте матча с пенальти открыл нападающий «Урала» Алексей Каштанов. Сравнять счет «Ростову» удалось только на 67-й минуте. Гол забил центрфорвард желто-синих Николай Комличенко, вышедший на замену во втором тайме. Ассистировал ему Даниил Уткин.
В добавочное время у «Ростова» еще был шанс изменить счет в свою пользу. Однако мяч после удара Кирилла Щетипина попал в штангу. После финального свистка счет остался неизменным — 1:1.
Ответный матч состоится 27 в Екатеринбурге 27 февраля.
Ранее главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил о готовности «Ростова» занять первое место в РПЛ.