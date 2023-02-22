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ФК «Ростов» не смог победить «Урал» в матче Кубка России 22 февраля

22 февраля 2023, 17:46
Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
ФК «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» в ¼ финала Кубка России, мачт закончился со счетом 1:1.

В среду, 22 февраля, на домашней арене ФК «Ростов» принял екатеринбургский «Урал». Матч состоялся в рамках ¼ финала Кубка России.

Счет уже на 6-й минуте матча с пенальти открыл нападающий «Урала» Алексей Каштанов. Сравнять счет «Ростову» удалось только на 67-й минуте. Гол забил центрфорвард желто-синих Николай Комличенко, вышедший на замену во втором тайме. Ассистировал ему Даниил Уткин.

В добавочное время у «Ростова» еще был шанс изменить счет в свою пользу. Однако мяч после удара Кирилла Щетипина попал в штангу. После финального свистка счет остался неизменным — 1:1.

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Ответный матч состоится 27 в Екатеринбурге 27 февраля.

Ранее главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил о готовности «Ростова» занять первое место в РПЛ.

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