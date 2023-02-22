Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Напомним, в настоящий момент продолжаются судебные заседания по делу бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской, обвиняемой в превышении должностных полномочий. Основанием для обвинения стало подозрение в содействии ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» в получении контрактов на утилизацию медотходов.
Портал «Блокнот. Ростов» сообщил, что замруководителя ростовского УФАС Максим Благодарев выступил на заседании как свидетель, рассказав о том, как проходили торги в 2017-18 годах.
По словам Благодарева, вне зависимости от того, кто был конкурентом «Центра 100», компания неизбежно побеждала во всех тендерах, после чего другие участники торгов подавали жалобы в антимонопольный орган. Все эти жалобы в конечном итоге признавали обоснованными или частично обоснованными, после чего организаторы должны были устранить нарушения и выплатить штрафы, а также провести повторные торги. Однако победителем всегда оставался один и тот же подрядчик.
Глава УФАС по Ростовской области Вадим Корнеев также дал показания, сообщив, что в результате прослушки приватных разговоров в кабинетах Минздрава удалось записать беседу, в котором женщина с голосом, похожим на голос
Быковской, заявила о необходимости связаться с главой УФАС, а ее неизвестный собеседник заметил, что всех «нужно снести».
Кроме того, Корнеев вспомнил случай о том, когда Быковская лично попросила его о встрече после того, как «Центр 100» проиграло конкуренту «Экоменеджмент», и его руководство решило подать жалобу в УФАС. Во время личной встречи Татьяна Быковская попросила внимательно рассмотреть жалобу, поскольку, по ее мнению, «Центр 100» лучше подходил на роль подрядчика из–за своего оборудования.
Вадим Корнеев признал, что это была единственная подобная просьба за время их взаимодействия, а саму жалобу признали необоснованной, оставив в силе результаты тендера.