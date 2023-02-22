По словам Благодарева, вне зависимости от того, кто был конкурентом «Центра 100», компания неизбежно побеждала во всех тендерах, после чего другие участники торгов подавали жалобы в антимонопольный орган. Все эти жалобы в конечном итоге признавали обоснованными или частично обоснованными, после чего организаторы должны были устранить нарушения и выплатить штрафы, а также провести повторные торги. Однако победителем всегда оставался один и тот же подрядчик.