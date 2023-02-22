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Published Сегодня, 11:18

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Updated Сегодня, 11:20

Госэкспертиза одобрила второй этап строительства инфекционной больницы в Ростове

22 февраля 2023, 11:18
Фото: donland.ru
Госэкспертиза одобрила проект II этапа строительства инфекционной больницы в Ростове
В Ростове одобрили проект второго этапа строительства областной инфекционной больницы на улице Виталия Ходоша, сведения об этом появились в ГИС ЕГРЗ.

Во вторник, 21 февраля, в реестре появилось положительное заключение ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» на проект строительства второго этапа областной инфекционной больницы Ростова-на-Дону, расположенной на улице Виталия Ходоша, 15.

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Застройщиком выступит Минстрой Ростовской области, а техническим заказчиком станет ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик». Что именно собираются достроить на участке больницы пока неизвестно, однако ранее сообщалось, что для проезда к инфекционному центру собираются реконструировать дорогу.

Напомним, новый инфекционный центр должны были сдать в эксплуатацию еще летом 2021 года во время спада эпидемии коронавируса, но строительство задержалось, и в итоге в первый месяц работы новое медучреждение принимало всего 10 пациентов.

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