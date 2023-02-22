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Губернатор Голубев рассказал, что изменится на Дону из-за послания Путина

22 февраля 2023, 06:47
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев рассказал, что изменится на Дону из-за послания Путина
В Ростовской области составят план выполнения всех задач, которые обозначил президент России Владимир Путин, сообщил губернатор Василий Голубев.

Речь идет об обращении президента к Федеральному собранию. Он заявил о необходимости обеспечения работы фонда помощи военнослужащим и их семьям. Губернатор отметил, что еще до создания фонда бойцы продолжат получать помощь.

Кроме того, сформируют планы по реализации программы льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК, а также расширению внешнеэкономических связей и выстраиванию новых логистических коридоров. Этого можно будет добиться за счет развития портов Азовского моря.

Этого можно будет добиться за счет развития портов Азовского моря.
Фото: Alexxx Malev/CC BY SA/flickr.com
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Кроме того, предстоит обновлять соцобъекты, учреждения культуры и спорта, заниматься расселением аварийного жилья. В планах есть комплексное развитие сельских территорий.

«Задач в послании поставлено много, все они — конкретные и нацелены на результат. По некоторым работа уже ведется, по другим — только предстоит начать», — подчеркнул глава области.

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