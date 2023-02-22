Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Речь идет об обращении президента к Федеральному собранию. Он заявил о необходимости обеспечения работы фонда помощи военнослужащим и их семьям. Губернатор отметил, что еще до создания фонда бойцы продолжат получать помощь.
Кроме того, сформируют планы по реализации программы льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК, а также расширению внешнеэкономических связей и выстраиванию новых логистических коридоров. Этого можно будет добиться за счет развития портов Азовского моря.
Кроме того, предстоит обновлять соцобъекты, учреждения культуры и спорта, заниматься расселением аварийного жилья. В планах есть комплексное развитие сельских территорий.
«Задач в послании поставлено много, все они — конкретные и нацелены на результат. По некоторым работа уже ведется, по другим — только предстоит начать», — подчеркнул глава области.
Ранее Путин рассказал, как санкции Запада навредили экономике России.