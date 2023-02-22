Из российских киносервисов исчезнут диснеевские мультфильмы и киноленты

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Как сообщает телеканал «360», с российских киносервисов уберут фильмы диснеевской кинокомпании, а также связанных с Disney компаний Lucasfilm и Pixar. Западные киностудии еще в прошлом году заявили о том, что не собираются продлевать контракты с российскими киносервисами.
Эксперты считают, что исчезновение популярных американских фильмов с российских онлайн-площадок приведет к оттоку зрителей и переходу россиян на пиратские сервисы.