Из российских киносервисов исчезнут диснеевские мультфильмы и киноленты

Как сообщает телеканал «360», с российских киносервисов уберут фильмы диснеевской кинокомпании, а также связанных с Disney компаний Lucasfilm и Pixar. Западные киностудии еще в прошлом году заявили о том, что не собираются продлевать контракты с российскими киносервисами.