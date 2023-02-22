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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Из российских киносервисов исчезнут диснеевские мультфильмы и киноленты

Сегодня, 14:03
С 1 марта российским зрителям станут недоступны фильмы и сериалы компании Walt Disney Company на отечественных киносервисах. С этого времени заканчивается срок лицензионных соглашений с западными киностудиями.

Как сообщает телеканал «360», с российских киносервисов уберут фильмы диснеевской кинокомпании, а также связанных с Disney компаний Lucasfilm и Pixar. Западные киностудии еще в прошлом году заявили о том, что не собираются продлевать контракты с российскими киносервисами.

Эксперты считают, что исчезновение популярных американских фильмов с российских онлайн-площадок приведет к оттоку зрителей и переходу россиян на пиратские сервисы.

#Общество
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