Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Популярный кот-блогер Федя из Сальска Ростовской области попал в финал Международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». Питомцу далось войти в топ-5 самых красивых и забавных зверюшек. Хозяева кота на собранные в интернете деньги содержат приют для бездомных животных.
Теперь Феде предстоит следующий этап состязания. За звание самого обаятельного домашнего любимца он будет соревноваться с котом Пузиком из Саратова, собакой Розой из ЛНР, псом Сарматов из Сыктывкара и бордер-колли Торином из Уфы.
Ранее волк из ростовского зоопарка продемонстрировал художественный вой.