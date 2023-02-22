rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Кот-блогер Федя из Ростовской области удостоился международной премии

22 февраля 2023, 11:50
Фото: ВК группа fedja_gruppa
Кот-блогер Федя из Ростовской области удостоился международной премии
Кот-блогер Федя из Сальска Ростовской области стал финалистом Международной премии «Мой ласковый и нужный зверь», сообщается на сайте конкурса.

Популярный кот-блогер Федя из Сальска Ростовской области попал в финал Международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». Питомцу далось войти в топ-5 самых красивых и забавных зверюшек. Хозяева кота на собранные в интернете деньги содержат приют для бездомных животных.

В Ростове две девушки спасли застрявшего на верхушке дерева кота
Узнать подробнее

Теперь Феде предстоит следующий этап состязания. За звание самого обаятельного домашнего любимца он будет соревноваться с котом Пузиком из Саратова, собакой Розой из ЛНР, псом Сарматов из Сыктывкара и бордер-колли Торином из Уфы.

Ранее волк из ростовского зоопарка продемонстрировал художественный вой.

Читайте также:
Ростовчане смогут стерилизовать кошек и котов за полцены с 1 по 31 мартаКотов из Ростовской области номинировали на международную премию домашних любимцев«Коты – это коммерческий продукт»
#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Таяние «ледника Судного дня» в Антарктиде угрожает Ростову
Сегодня, 11:53
Что известно о родителях сгоревших в доме детей из Ростовской области
Сегодня, 12:15
Госэкспертиза одобрила второй этап строительства инфекционной больницы в Ростове
Сегодня, 11:18
Украинского морпеха, расстрелявшего человека за акцент, будут судить в Ростове
Сегодня, 10:53
«Таллиевому отравителю» из Таганрога Владиславу Шульге сократили срок
Сегодня, 10:03