Теперь Феде предстоит следующий этап состязания. За звание самого обаятельного домашнего любимца он будет соревноваться с котом Пузиком из Саратова, собакой Розой из ЛНР, псом Сарматов из Сыктывкара и бордер-колли Торином из Уфы.