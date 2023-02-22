«Последнее время Таганрог засветился скандальными темами. Изумление горожан вызвало выделение 57 миллионов на строительство собачьего приюта. При том, что стоимость содержания собаки будет обходиться 260 рублей в день. Для сравнения, на трехразовое питание ребенка в детском саду тратится 150 рублей», — отмечает Евгений Михайлов.