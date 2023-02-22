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Posted Сегодня, 18:33

Published Сегодня, 18:33

Modified Сегодня, 19:04

Updated Сегодня, 19:04

«Кто чья любовница»: эксперт о петиции против назначенных чиновников в Таганроге

22 февраля 2023, 18:33
Фото: 1MI

Эксперт Михайлов высказался о петиции против назначенных чиновников в Таганроге

Общественники Таганрога, видимо, решили воспользоваться ситуацией и привлечь внимание к городу, разместив петицию с просьбой о спасении Таганрога, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Петицию о «спасении Таганрога», размещенную на известном ресурсе, подписали уже свыше 2,2 тысячи человек. В ней активисты выступают против назначения «неквалифицированных кадров» в администрацию города и «нецелевого использования бюджета местными властями».

«Последнее время Таганрог засветился скандальными темами. Изумление горожан вызвало выделение 57 миллионов на строительство собачьего приюта. При том, что стоимость содержания собаки будет обходиться 260 рублей в день. Для сравнения, на трехразовое питание ребенка в детском саду тратится 150 рублей», — отмечает Евгений Михайлов.

В Таганроге появится собачий приют за 57 миллионов рублей
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По словам эксперта, в популярных Telegram-каналах, хоть и анонимно, выкладывают настолько правдивую информацию, что город весь бурлит. Люди возмущаются, читая, кто кого привел, кто дает взятки, кто чья любовница.

«Конечно же, на этом фоне местные жители вправе возмущаться и задаваться вопросом — кто нами руководит в Таганроге? Но совершенно очевидно, что кто-то намеренно сливает информацию изнутри местной администрации», — делится мыслями политолог.

Собеседник не исключает, что появление петиции о «спасении Таганрога» обусловлено не желанием жителей улучшить ситуацию в города. А чьим-то конкретным интересом воспользоваться ситуацией в собственных целях.

«Раньше мэра выбирали, и люди могли проявлять свою активность. А сейчас все назначения, которые исходят от региональной власти, вызывают массу вопросов. Создается такое ощущение, будто область намерено душит Таганрог», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta выясняла, чего жители Таганрога хотят добиться опубликованной петицией.

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