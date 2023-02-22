Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Оказалось, что произошла хакерская атака на сервера ряда радиостанций в нескольких регионах. В результате прозвучала информация о якобы воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.
«Это объявление является фейком и не соответствует действительности. Следует доверять только официальным источникам информации», — сказано в сообщении.
Отмечается, что звонков в дежурную смену УМЧС по Ростовской области по этому поводу не поступало.
В Ростове-на-Дону назвали фейком распространяемые угрозы об опасных предметах. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.