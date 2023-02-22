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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

МЧС опровергло угрозу ракетного удара по Ростовской области в феврале

22 февраля 2023, 07:43
Фото: 66.mchs.gov.ru
МЧС в Ростовской области опровергло угрозу ракетного удара в феврале

В МЧС по Ростовской области назвали предупреждение о ракетном ударе по радио ложным

Распространяемая по радио информация об угрозе ракетного удара не соответствует действительности, сообщили в УМЧС по региону.

Оказалось, что произошла хакерская атака на сервера ряда радиостанций в нескольких регионах. В результате прозвучала информация о якобы воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.

«Это объявление является фейком и не соответствует действительности. Следует доверять только официальным источникам информации», — сказано в сообщении.

В Ростове-на-Дону назвали фейком распространяемые угрозы об опасных предметах
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Отмечается, что звонков в дежурную смену УМЧС по Ростовской области по этому поводу не поступало.

В Ростове-на-Дону назвали фейком распространяемые угрозы об опасных предметах. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

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