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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Мошенники оформили липовые кредиты на сотни мигрантов из ближнего зарубежья

Сегодня, 07:34
В РФ сотни мигрантов стали жертвами телефонных мошенников. Люди пользовались сервисом «Золотая корона» для переводов денег за границу, но в результате на них оформили кредиты.

Как передают “Известия”, специалисты по кибербезопасности считают, что произошла утечка данных со стороны платежного сервиса и со стороны банка — получателя переводов. В платежном сервисе сказали, что озабочены ситуацией, однако после служебной проверки не подтвердили слив информации.

Представители киргизской диаспоры сообщили, что мигранты стали легкой добычей для злоумышленников из-за плохого знания русского языка. Некоторые пострадавшие уже обратились в полицию, заведены уголовные дела.

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