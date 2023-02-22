Мошенники оформили липовые кредиты на сотни мигрантов из ближнего зарубежья

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Как передают “Известия”, специалисты по кибербезопасности считают, что произошла утечка данных со стороны платежного сервиса и со стороны банка — получателя переводов. В платежном сервисе сказали, что озабочены ситуацией, однако после служебной проверки не подтвердили слив информации.
Представители киргизской диаспоры сообщили, что мигранты стали легкой добычей для злоумышленников из-за плохого знания русского языка. Некоторые пострадавшие уже обратились в полицию, заведены уголовные дела.