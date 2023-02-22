Мошенники оформили липовые кредиты на сотни мигрантов из ближнего зарубежья

Как передают “Известия”, специалисты по кибербезопасности считают, что произошла утечка данных со стороны платежного сервиса и со стороны банка — получателя переводов. В платежном сервисе сказали, что озабочены ситуацией, однако после служебной проверки не подтвердили слив информации.