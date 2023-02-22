На заседании форума «Дальний Восток – зима открытий» поговорили о туризме в ДФО

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Само мероприятие проводится на Камчатке 21 и 22 февраля. Поддержку ему предоставляет Фонд Росконгресс. Об этом информирует vostokmedia.com.
«Дальний Восток – зима открытий» организовали в рамках зимнего фестиваля «Берингия-2023». Форум превратился в официальную зимнюю площадку российского туристического форума «Путешествуй!». Регистрацию на событие прошли более 700 делегатов. Информационным партнером мероприятия стал медиахолдинг 1MI.
Гости подчеркнули, что в минувшем году турпоток на Дальний Восток вырос на четверть. Услугами отелей воспользовались 2,7 миллиона человек.
По словам главы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, с усилением турпотока запросы инвесторов на меры госпомощи для строительства дополнительной инфраструктуры растут. В существующих преференциальных режимах, например территориях опережающего развития, в рамках свободного порта Владивосток, в рамках Арктической зоны России, в наши дни воплощаются в жизнь 273 проекта в сфере туризма. Общим объем инвестиций превысил 138 миллиардов рублей. Благодаря этому в регионах появится 12 000 дополнительных рабочих мест.
В ходе форума вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая сообщила о необходимости выстраивать внутреннюю политику гостеприимства на местах. Новая политика станет включать вопросы облагораживания и чистоты улиц мегаполисов, качества еды, транспортной доступности, организации сервиса в отелях, создания туристических маршрутов.
Яровая подчеркнула, что она сотрудничает с федеральными министрами. Нужно, чтобы одним из направлений стало санаторно-курортное лечение. Как и детский туризм, этот особый формат семейного отдыха должен быть в повестке развития туризма.
Яровая назвала задачей форума разработку разных форматов развития туристической отрасли. В результате будет создан продукт, пользующийся спросом как у молодых, так и у пожилых людей, то есть лиц с разными жизненными интересами.
По словам председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева, который тоже выступил на форуме, природа Дальнего Востока уникальна. Именно она станет главным фактором, привлекающим туристов.
Фонд реализует инвестпроект по организации Соколиного центра «Камчатка». Его ключевая задача - воспроизводство популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения хищных птиц.