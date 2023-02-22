На заседании форума «Дальний Восток – зима открытий» поговорили о туризме в ДФО

По словам главы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, с усилением турпотока запросы инвесторов на меры госпомощи для строительства дополнительной инфраструктуры растут. В существующих преференциальных режимах, например территориях опережающего развития, в рамках свободного порта Владивосток, в рамках Арктической зоны России, в наши дни воплощаются в жизнь 273 проекта в сфере туризма. Общим объем инвестиций превысил 138 миллиардов рублей. Благодаря этому в регионах появится 12 000 дополнительных рабочих мест.