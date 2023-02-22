В них также оказался контракт на уборку служебных помещений и прилегающей территории с января по июль 2023 года. Стоимость этого контракта составила 300 тысяч рублей. Победителем оказался индивидуальный предприниматель из Алтайского края с известной Ростову фамилией - Чуб. На момент победы в торге, он был зарегистрирован на рынке меньше года назад.