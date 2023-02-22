Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
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Updated Сегодня, 17:22
Эксперты полагают, что события в Аксайском районе вполне логичны. Они могут свидетельствовать о том, что Ростовскую область скоро ждут некие «большие потрясения». В связи с этим RostovGazeta решила выяснить, какие госзакупки проводил отдел полиции МВД в Аксайском районе — как и на что расходовались бюджетные средства.
Самым «богатым» годом по освоению бюджетных средств отделом МВД по Аксайскому району стал 2021-й. Согласно данным сервиса «СПАРК-Маркетинг», за этот период было заключено 42 контракта на сумму свыше 15,9 миллиона рублей.
Однако, согласно плану-графику, израсходовать предполагалось намного больше денег — свыше 40,1 миллиона.
Наибольший объем средств — 4,6 миллиона рублей, был направлен на капитальный ремонт здания полиции. Этот контракт система «СПАРК-Маркетинг» отметила пятью индикаторами. Торговая процедура проводилась без снижения цены. На закупку, организованную конкурентным способом была подана одна заявка. Но самым любопытным оказалось то, что у победителя многомиллионного госконтракта — ростовской фирмы ООО «СТЭК», не было даже опыта выполнения государственных заказов.
Похожая ситуация сложилась и с проведением торгов на выполнение капремонта хозяйственной постройки, расположенной на территории Аксайского отдела МВД. Индикаторы предупреждают, что на закупку, организованную конкурентным способом, была подана одна заявка. Торг прошел без снижения цены. А исполнитель контракта, стоимостью более 1,3 миллиона рублей, оказался микропредприятием.
Более 733,2 тысячи рублей в 2021 году было направлено на капитальный ремонт помещений отдела полиции Аксайского района. Победителем торга стала местная фирма ООО «УК ПИКО».
По данным системы «СПАРК-Маркетинг», на тот момент компания существовала на рынке меньше года. Тем не менее, именно ей было доверено выполнение дорогостоящего госзаказа. Работы были выполнены. ООО «УК ПИКО» в полном объеме получило ожидаемое финансирование.
За 2021 год, по информации «СПАРК-Маркетинг», «УК ПИКО» трижды нарушила взятые на себя обязательства при выполнении госконтрактов и попадала на штрафы.
В 2022 году при реализации контракта по выполнению текущего ремонта электропроводки в административном здании и помещениях ОП № 5 УМВД России по Ростову, компанию снова дважды оштрафовали.
Первый раз штраф составил 4,7 тысячи рублей за просрочку обязательств по контракту. Второй штраф был за ненадлежащее исполнение обязательств — 2,3 тысячи рублей. При стоимости контракта более 230,2 тысячи рублей.
Этот контракт «СПАРК-Маркетинг» отметил шестью индикаторами. Основным из них стало значительное снижение цены — более, чем на 25%. Также индикатор подчеркнул, что контракт был завершен подрядчиком позже срока.
В марте 2022 года ООО «УК ПИКО» было включена в реестр недобросовестных поставщиков (РПН). Поводом к этому стало нарушение обязательств при исполнении госконтракта стоимостью 640,6 тысячи рублей.
В 2022 году отдел МВД России по Аксайскому району заключил 25 контрактов на сумму более 4,6 миллиона рублей. Самыми дорогостоящими из них стали услуги по организации горячего питания «для лиц доставленных и арестованных в административном порядке».
Победителем двух контрактов, стоимостью 809,4 и 550 тысяч рублей оказался индивидуальный предприниматель из Аксайского района. Торги проходили без снижения цены. И это объяснимо, ведь на закупку, организованную конкурентным способом, была подана лишь одна заявка.
Индикатор «СПАРК-Маркетинга» предупреждает, что при достаточном числе альтернативных поставщиков, наличие одного участника может служить признаком ограничения конкуренции и организации торга под конкретного исполнителя. А такая закупка характеризуется низкоэффективной и низкоконкурентной по смыслу.
Таким же образом с этим индивидуальным предпринимателем, по данным «СПАРК-Маркетинг», были заключены контракты на поставку горячего питания и в 2021 году.
Однако в 2021 году контракты были исполнены частично. Индикатор «СПАРК-Маркетинга» разъясняет, что, возможно, у заказчика могло не оказаться потребности в таком количестве продукции. Или же контрагент был не в состоянии выполнить обязательства из-за форс-мажорных обстоятельств.
Вместо ожидаемых 550 тысяч рублей, индивидуальному предпринимателю выплатили 395,1 тысячи рублей. А вместо 809,4 тысячи рублей другого контракта, фактическая выплата составила 579,9 тысячи рублей.
Другая закупка отдела МВД по Аксайскому району в 2022 году и вовсе оказалась реализована ненадлежащим образом.
Победителем контракта на уборку служебных помещений и прилегающей территории с мая по декабрь (включительно) 2022 года стало ООО «Группа компаний Партнер». В очередной раз, выполнение дорогостоящего контракта, на сумму 450 тысяч рублей, было доверено форме, которая появилась на рынке меньше года назад.
По данным системы «СПАРК-Маркетинг», за ненадлежащее выполнение обязательств контракта, компания была оштрафована на 85,5 тысячи рублей.
Фактически, за реализацию госконтракта, по данным «СПАРК-Маркетинг», из ожидаемых 450 тысяч рублей, было выплачено 168,7 тысячи.
Любопытным стало и то, что в 2022 году ООО «Группа компаний Партнер» тоже попало в реестр недобросовестных подрядчиков. Причиной внесения в РПН, по данным «СПАРК-Маркетинга», стало расторжение пяти контрактов.
В текущем году отдел МВД Аксайского района уже заключил девять контрактов, общей стоимостью более 4,8 миллиона рублей.
В них также оказался контракт на уборку служебных помещений и прилегающей территории с января по июль 2023 года. Стоимость этого контракта составила 300 тысяч рублей. Победителем оказался индивидуальный предприниматель из Алтайского края с известной Ростову фамилией - Чуб. На момент победы в торге, он был зарегистрирован на рынке меньше года назад.
По данным индикаторов «СПАРК-Маркетинга», аукцион по-прежнему проводился без снижения цены. На закупку, организованную конкурентным способом, оказалась подана одна заявка.
Однако уже в начале февраля, по данным «СПАРК-Маркетинг», этот индивидуальный предприниматель был внесен в реестр недобросовестных подрядчиков.
Ситуацию в госзакупках Ростовской области эксперты единогласно считают «аховой».
«Я общался со многими бизнесменами. Все они жалуются, что попасть на тендер невозможно. Зачастую, по их словам, документация готовится под конкретные компании. На многие госзакупки выходят две фирмы от одного и того же человека. И такая практика в Ростовской области существует очень давно», — отмечает политолог Евгений Михайлов.
Что касается дальнейших событий в МВД Аксайского района — официальная информация не поступала.