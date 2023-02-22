Опрос: большинство россиянок считают своих мужей настоящими мужчинами

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости», только 9% респондентов женского пола посчитали, что их мужья не соответствуют критериям настоящего мужчины, а 8% затруднились с ответом. При этом, самыми важными качествами настоящего мужчины россиянки считают любовь и заботу о близких, мужество, порядочность, ум, чувство юмора.