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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Опрос: большинство россиянок считают своих мужей настоящими мужчинами

Сегодня, 14:04
Более 70% российских женщин заявили о том, что считают своих мужей настоящими мужчинами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди 1020 россиян.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости», только 9% респондентов женского пола посчитали, что их мужья не соответствуют критериям настоящего мужчины, а 8% затруднились с ответом. При этом, самыми важными качествами настоящего мужчины россиянки считают любовь и заботу о близких, мужество, порядочность, ум, чувство юмора.

В свою очередь среди респондентов мужского пола считают себя настоящими мужчинами 72%, а 22% не дали однозначного ответа на этот вопрос.

#Общество
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