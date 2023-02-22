Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Платить за парковку в центре города не придется с 23 по 26 февраля. После этого они заработают в обычном режиме.
«В выходные и праздничные дни парковку оплачивать не нужно», — сказано в сообщении.
Добавим, что стоимость парковки в городе составляет 35 рублей.
Ранее ростовский депутат предложил ввести бесплатную парковку для ветеранов боевых действий. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
Напомним, что Ростов-на-Дону заработал 700 тыс рублей на платных парковках в 2022 году.