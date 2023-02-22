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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

Парковки в центре Ростова-на-Дону станут бесплатными до 26 февраля

22 февраля 2023, 07:27
Фото: rostov-gorod.ru
Парковки в центре Ростова-на-Дону станут бесплатными до 26 февраля
В Ростове-на-Дону на время праздников парковки в городе сделают беспатными, сообщает в Telegram-канале «Ростовское парковочное пространство».

Платить за парковку в центре города не придется с 23 по 26 февраля. После этого они заработают в обычном режиме.

«В выходные и праздничные дни парковку оплачивать не нужно», — сказано в сообщении.

Добавим, что стоимость парковки в городе составляет 35 рублей. 

Ранее ростовский депутат предложил ввести бесплатную парковку для ветеранов боевых действий. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

Напомним, что Ростов-на-Дону заработал 700 тыс рублей на платных парковках в 2022 году.

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