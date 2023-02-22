Новость о смерти специалиста бурно обсуждают в соцсетях ростовчане. Коллеги врача рассказали «КП — Ростов-на-Дону», что погибшая очень любила свою работу, мединститут она окончила с красным дипломом. В ходе своей лечебной деятельности медик спасла несколько жизней, в том числе маленьких детей.