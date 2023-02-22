Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
В воскресенье, 20 февраля, во время родов в ГБУ РО «ОКБ № 2» скончалась 35-летний врач-нейрохирург. У женщины открылось кровотечение после кесарево сечения. Известно, что ее ребенка удалось спасти.
Новость о смерти специалиста бурно обсуждают в соцсетях ростовчане. Коллеги врача рассказали «КП — Ростов-на-Дону», что погибшая очень любила свою работу, мединститут она окончила с красным дипломом. В ходе своей лечебной деятельности медик спасла несколько жизней, в том числе маленьких детей.
Одна из пациенток нейрохирурга поделилась, что врач однажды спасла жизнь ее дочери. Она сумела быстро поставить правильный диагноз и провести сложнейшую операцию. «Она буквально спасла жизнь моему ребенку!», — заключила женщина.
Сообщается, что близкие уже успели проститься с доктором, ее похороны состоялись 21 февраля.
Напомним, Следственный комитет начал проверку по факту гибели 35-летней женщины во время родов. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.