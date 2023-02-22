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Пациенты рассказали о том, как их жизнь спасла погибшая при родах врач-нейрохирург

22 февраля 2023, 17:33
Фото: 1MI
В Ростове во время родов скончалась 35-летняя врач-нейрохирург, пациенты и коллеги рассказали журналистам, какой она была на работе и в жизни.

В воскресенье, 20 февраля, во время родов в ГБУ РО «ОКБ № 2» скончалась 35-летний врач-нейрохирург. У женщины открылось кровотечение после кесарево сечения. Известно, что ее ребенка удалось спасти.

В Ростове-на-Дону во время родов от кровопотери умерла 35-летняя врач-нейрохирург
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Новость о смерти специалиста бурно обсуждают в соцсетях ростовчане. Коллеги врача рассказали «КП — Ростов-на-Дону», что погибшая очень любила свою работу, мединститут она окончила с красным дипломом. В ходе своей лечебной деятельности медик спасла несколько жизней, в том числе маленьких детей.

Одна из пациенток нейрохирурга поделилась, что врач однажды спасла жизнь ее дочери. Она сумела быстро поставить правильный диагноз и провести сложнейшую операцию. «Она буквально спасла жизнь моему ребенку!», — заключила женщина.

Сообщается, что близкие уже успели проститься с доктором, ее похороны состоялись 21 февраля.

Напомним, Следственный комитет начал проверку по факту гибели 35-летней женщины во время родов. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

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