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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Планировку участка в районе Тройллебусной обсудят в Ростове

22 февраля 2023, 13:05
Фото: Яндекс.Карты
Планировка участка в районе Тройллебусной в Ростове пройдет общественные обсуждения
В Ростове-на-Дону запланированы общественные обсуждения планировки территории в районе улицы Троллейбусной, говорится в документах на сайте мэрии.

Речь идет об участке в границах улиц Троллейбусная, Геологическая, Фабричная, Алеутская, Хасанская, Курчатова. Кроме того, обсудят проект межевания территории в границах Троллейбусной и Геологической.

Общественные обсуждения продлятся не более месяца, начнутся они с 22 февраля. Экспозицию проекта, который нужно рассмотреть, откроют 2 марта.

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Предложения и замечания участников общественных обсуждений будут принимать со 2 по 9 марта. Согласно данным онлайн-карт, на этой территории есть промзона.

Информации о планах на эту землю не поступало.

Ранее стало известно, что в Ростове на Пушкинской застроят пустырь рядом с доходным домом Мнацакановой.

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#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Илья Протвинов
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