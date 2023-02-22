Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Речь идет об участке в границах улиц Троллейбусная, Геологическая, Фабричная, Алеутская, Хасанская, Курчатова. Кроме того, обсудят проект межевания территории в границах Троллейбусной и Геологической.
Общественные обсуждения продлятся не более месяца, начнутся они с 22 февраля. Экспозицию проекта, который нужно рассмотреть, откроют 2 марта.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений будут принимать со 2 по 9 марта. Согласно данным онлайн-карт, на этой территории есть промзона.
Информации о планах на эту землю не поступало.
Ранее стало известно, что в Ростове на Пушкинской застроят пустырь рядом с доходным домом Мнацакановой.