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Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Президент России Путин помиловал осужденную в Ростовской области пенсионерку

22 февраля 2023, 11:12
Фото: donland.ru
Президент России Путин помиловал осужденную в Ростовской области пенсионерку
Президент России Владимир Путин помиловал пожилую женщину, которую осудили в Ростовской области, сообщили в правительстве региона.

Указ главы государства касается жительницы Батайска, которая просила ее помиловать. В результате ее освободили от отбывания наказания и крупного штрафа.

Что именно совершила пенсионерка, не раскрывается. Об этом случае стало известно на заседании комиссии по вопросам помилования в регионе.

Ее представители рассмотрели несколько ходатайств и выделили одно от инвалида-колясочника, которому ампутировали ноги в 2011 и 2017 годах. Это произошло еще до лишения свободы.

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Эта ситуация осложняет отбывание наказания в колонии. Кроме того, у него неблагоприятный прогноз течения сосудистого заболевания.

«У осужденного нет взысканий и он не опасен для общества. На свободе он сможет адаптироваться», — сказано в сообщении.

В результате губернатору рекомендовали помиловать этого человека. Остальные ходатайства отклонили.

Ранее в Ростовской области в 2022 году хотели помиловать рекордное количество заключенных.

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#Илья Протвинов#Владимир Путин#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Помилование
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