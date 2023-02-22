Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Указ главы государства касается жительницы Батайска, которая просила ее помиловать. В результате ее освободили от отбывания наказания и крупного штрафа.
Что именно совершила пенсионерка, не раскрывается. Об этом случае стало известно на заседании комиссии по вопросам помилования в регионе.
Ее представители рассмотрели несколько ходатайств и выделили одно от инвалида-колясочника, которому ампутировали ноги в 2011 и 2017 годах. Это произошло еще до лишения свободы.
Эта ситуация осложняет отбывание наказания в колонии. Кроме того, у него неблагоприятный прогноз течения сосудистого заболевания.
«У осужденного нет взысканий и он не опасен для общества. На свободе он сможет адаптироваться», — сказано в сообщении.
В результате губернатору рекомендовали помиловать этого человека. Остальные ходатайства отклонили.
Ранее в Ростовской области в 2022 году хотели помиловать рекордное количество заключенных.