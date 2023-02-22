Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Ранее в региональном УМЧС рассказали о возгорании дома в хуторе Ленина. Внутри находились пятеро маленьких детей, двое из которых погибли, им было 3 и 4 года.
Еще троих малышей доставили в больницу. Родителей в момент пожара дома не было.
«На место незамедлительно выехал прокурор Белокалитвинского района Роман Михайлов. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.