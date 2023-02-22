rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Прокуратура начала проверку после гибели маленьких детей в Ростовской области

22 февраля 2023, 05:31
Фото: 1mi
В Ростовской области проводится проверка после пожара, в котором погибли маленькие дети, сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Пожар

Ранее в региональном УМЧС рассказали о возгорании дома в хуторе Ленина. Внутри находились пятеро маленьких детей, двое из которых погибли, им было 3 и 4 года.

Еще троих малышей доставили в больницу. Родителей в момент пожара дома не было.

Двое детей погибли и трое пострадали при пожаре в Ростовской области 21 февраля
Узнать подробнее

«На место незамедлительно выехал прокурор Белокалитвинского района Роман Михайлов. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Читайте также:
Двое детей погибли и трое пострадали при пожаре в Ростовской области 21 февраляПри пожаре на металлургическом заводе в Огайо погиб человекСледком возбудил уголовное дело из-за гибели четырех дончан в пожаре в Новочеркасске
#Прокуратура#Дети#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Пожар#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Илья Протвинов
Подпишитесь
На Дону до 16 марта не будут работать телевизоры, пока в Ростове кастрируют котов
Вчера, 15:15
В Ростове 1 марта пройдет проверка систем оповещения населения
Вчера, 15:36
Эколог рассказал, как в Ростове очистят воздух и уберут свалки после слов Путина
Вчера, 14:54
В ГИБДД назвали главных виновников пробок в Ростове
Вчера, 17:36
Экс-министр ЖКХ в Ростовской области Майер попросил в суде его оправдать
Вчера, 14:02
В Ростовской области предупредили о проблемах с телевещанием с 21 февраля до 16 марта
Вчера, 13:30