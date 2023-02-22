Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
Крупное ДТП произошло вечером 22 февраля на кольце в районе улиц Ленина и Шеболдаева. Очевидцы в соцсетях сообщили, что у «ГАЗели» отказали тормоза, во время съезда с кольца она задела пять легковушек. После чего грузовик выехал на тротуар.
В пресс-службе регионального УГИБДД сообщили, что авария обошлась без пострадавших, лишь автомобили получили механические повреждения.
Ранее в ГИБДД предупредили о массовых проверках трезвости водителей с 23 по 26 февраля.