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Posted Сегодня, 18:54

Published Сегодня, 18:54

Modified Сегодня, 19:14

Updated Сегодня, 19:14

Пять легковых машин и одна «ГАЗель» столкнулись в Ростове у РГУПСа 22 февраля

22 февраля 2023, 18:54
Фото: соцсети
В Ростове-на-Дону в районе РГУПС произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Сюжет
Дтп

Крупное ДТП произошло вечером 22 февраля на кольце в районе улиц Ленина и Шеболдаева. Очевидцы в соцсетях сообщили, что у «ГАЗели» отказали тормоза, во время съезда с кольца она задела пять легковушек. После чего грузовик выехал на тротуар.

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В пресс-службе регионального УГИБДД сообщили, что авария обошлась без пострадавших, лишь автомобили получили механические повреждения.

Ранее в ГИБДД предупредили о массовых проверках трезвости водителей с 23 по 26 февраля.

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#Елена Янкевич#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Дтп#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествие
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