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Posted Сегодня, 17:01

Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Ростовчан призвали не верить радио, напугали «ледником Судного дня» и оргиями в баре

22 февраля 2023, 17:01
Фото: Frank Kovalchek/cc by sa/wikimedia.org
Жители Ростова боятся ракетных ударов, ледника Судного дня и шумных оргий
МЧС опровергло угрозу ракетных ударов по Ростовской области в феврале, тем временем ученые заявили об опасности для Ростова «ледника Судного дня» в Антарктиде, а депутаты гордумы жалуются на мешающие спать оргии.

Лже-тревога

МЧС России по Ростовской области заверило местных жителей, что региону не угрожает ракетный удар. Ранее информация об этом распространялась по радио.

Выяснилось, что сервера ряда радиостанций в некоторых регионах России подверглись хакерской атаке. Из-за нее по каналам пустили ложную информацию о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.

В МЧС заявили, что информация об этом является фейком, и призвали местных жителей доверять только проверенным СМИ и официальным источникам.

МЧС опровергло угрозу ракетного удара по Ростовской области в феврале
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Судный день

Ученые-океанологи выпустили в журнале Nature статью о таянии «ледника Судного дня». Они предупредили, что он опасен сразу для нескольких городов, в их числе и Ростов-на-Дону.

Также в список городов, которым угрожает ледник, попали два других российских города — Сочи и Санкт-Петербург. Специалисты пояснили, что таяние ледника спровоцирует значительное повышение уровня воды в морях. Соленая морская вода может залить сельскохозяйственные угодья, сделав их непригодными для выращивания целого ряда культур.

Ориентировочный срок разрушения ледника составляет 5-10 лет. Предполагается, что после этого уровень мирового океана поднимется на 0,6 метра.

Таяние «ледника Судного дня» в Антарктиде угрожает Ростову
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Депутаты без сна и отдыха

Депутат ростовской гордумы Евгений Сутормин пожаловался на шум от ночных оргий в баре «Руки Вверх!». Неистовые звуки, по словам народного избранника, мешают спать жителям центра города.

Фото: unsplash.com

На крайнее заседание гордумы Сутормин приехал пораньше из-за непогоды и решил немного отдохнуть в приемной. Однако шум и «оргии», доносившиеся из расположенного рядом клуба, истощили депутата еще до начала заседания. Он попросил власти принять меры, так как жильцы соседних домов не могут уснуть даже ранним утром.

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#Алина Заярная#Фейки#Ростовская область
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