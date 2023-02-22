Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
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Updated Сегодня, 17:03
МЧС России по Ростовской области заверило местных жителей, что региону не угрожает ракетный удар. Ранее информация об этом распространялась по радио.
Выяснилось, что сервера ряда радиостанций в некоторых регионах России подверглись хакерской атаке. Из-за нее по каналам пустили ложную информацию о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.
В МЧС заявили, что информация об этом является фейком, и призвали местных жителей доверять только проверенным СМИ и официальным источникам.
Ученые-океанологи выпустили в журнале Nature статью о таянии «ледника Судного дня». Они предупредили, что он опасен сразу для нескольких городов, в их числе и Ростов-на-Дону.
Также в список городов, которым угрожает ледник, попали два других российских города — Сочи и Санкт-Петербург. Специалисты пояснили, что таяние ледника спровоцирует значительное повышение уровня воды в морях. Соленая морская вода может залить сельскохозяйственные угодья, сделав их непригодными для выращивания целого ряда культур.
Ориентировочный срок разрушения ледника составляет 5-10 лет. Предполагается, что после этого уровень мирового океана поднимется на 0,6 метра.
Депутат ростовской гордумы Евгений Сутормин пожаловался на шум от ночных оргий в баре «Руки Вверх!». Неистовые звуки, по словам народного избранника, мешают спать жителям центра города.
На крайнее заседание гордумы Сутормин приехал пораньше из-за непогоды и решил немного отдохнуть в приемной. Однако шум и «оргии», доносившиеся из расположенного рядом клуба, истощили депутата еще до начала заседания. Он попросил власти принять меры, так как жильцы соседних домов не могут уснуть даже ранним утром.