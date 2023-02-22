На крайнее заседание гордумы Сутормин приехал пораньше из-за непогоды и решил немного отдохнуть в приемной. Однако шум и «оргии», доносившиеся из расположенного рядом клуба, истощили депутата еще до начала заседания. Он попросил власти принять меры, так как жильцы соседних домов не могут уснуть даже ранним утром.