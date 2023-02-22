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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Ростовчане заявили о найденном теле рядом с Пригородным автовокзалом утром 21 февраля

22 февраля 2023, 06:33
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Ростовчане заявили о найденном теле рядом с Пригородным автовокзалом утром 21 февраля
В Ростове-на-Дону рядом с автовокзалом обнаружили тело человека, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, труп мужчины лежал под мостом, его обнаружили 21 февраля. Он находился на снегу возле одной из опор.

Подробностей на данный момент нет. Официальной информации о произошедшем не поступало.

«Может, плохо стало, а помочь как обычно никто не может или не хочет», — предположили пользователи в комментариях.

«Я возвращался с работы, увидел и удивился. Там еще „Лада Приора“ стояла, мужчина с женщиной сидели смотрели на него и обсуждали что-то», — прозвучало в комментариях.

Ранее уголовное дело завели из-за гибели двух детей в Ростове-на-Дону вечером 20 февраля.

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