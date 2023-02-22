Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
По их словам, труп мужчины лежал под мостом, его обнаружили 21 февраля. Он находился на снегу возле одной из опор.
Подробностей на данный момент нет. Официальной информации о произошедшем не поступало.
«Может, плохо стало, а помочь как обычно никто не может или не хочет», — предположили пользователи в комментариях.
«Я возвращался с работы, увидел и удивился. Там еще „Лада Приора“ стояла, мужчина с женщиной сидели смотрели на него и обсуждали что-то», — прозвучало в комментариях.
Ранее уголовное дело завели из-за гибели двух детей в Ростове-на-Дону вечером 20 февраля.