Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
По их словам, в здании протекает крыша, из-за чего люди живут с ведрами в квартирах. Они уточнили, что начали разрушаться стены, а во многих комнатах появилась плесень.
«Управляющая компания юридически существует, а по факту ее нет, не приходят даже квитанции. Приходила комиссия и дом признали жилым, ремонт запланирован на 2036 год», — сказано в сообщении.
Автор добавил, что страшно ходить по коридору, так как вода попадает на провода.
«Течь должны устранить. Составляйте акт залития, оценивайте ущерб и подавайте заявление в суд. Пусть УК компенсирует ваш ущерб. Такое состояние крыши их вина», — рассказали горожане в соцсетях.
«Жила там по 2008 год, тогда уже дом требовал ремонта», — прозвучало в комментариях.
Ранее стало известно, что почвы на пляже в Таганроге загрязнены тяжелыми металлами и плесенью.