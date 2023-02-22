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Published Сегодня, 05:09

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Updated Сегодня, 05:14

Ростовчане заявили о разрушающемся доме с плесенью и планируемым ремонтом в 2036 году

22 февраля 2023, 05:09
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на улице Пацаева разрушается дом, но ремонт в нем планируют провести в 2036 году, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, в здании протекает крыша, из-за чего люди живут с ведрами в квартирах. Они уточнили, что начали разрушаться стены, а во многих комнатах появилась плесень.

«Управляющая компания юридически существует, а по факту ее нет, не приходят даже квитанции. Приходила комиссия и дом признали жилым, ремонт запланирован на 2036 год», — сказано в сообщении.

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Автор добавил, что страшно ходить по коридору, так как вода попадает на провода.

«Течь должны устранить. Составляйте акт залития, оценивайте ущерб и подавайте заявление в суд. Пусть УК компенсирует ваш ущерб. Такое состояние крыши их вина», — рассказали горожане в соцсетях.

«Жила там по 2008 год, тогда уже дом требовал ремонта», — прозвучало в комментариях.

Ранее стало известно, что почвы на пляже в Таганроге загрязнены тяжелыми металлами и плесенью. 

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