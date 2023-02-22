Ростове прошло возложение цветов к памятнику контрразведчикам

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, проходят во всех муниципальных образованиях Ростовской области. Возле братских могил и мемориалов в адрес защитников Родины звучат традиционные слова благодарности.
Накануне памятной даты ростовчане возложили цветы в память погибшим контрразведчикам. В народе их прозвали «особистами». Именно они всегда находились в первых рядах при наступлениях и последними уходили с поля боя, потому что их задачей было прикрыть отход сослуживцев и мирных жителей.
Мемориал контрразведчикам был установлен в мае 2022 года в самом центре Ростова, где проходили наиболее ожесточенные бои.
В возложении цветов приняли участие жители и гости Ростова. По поручению губернатора Василия Голубева выступил заместитель губернатора Вадим Артемов.
«К сожалению, учитывая специфику работы контрразведчиков, об их подвигах мы узнаем только сейчас, что давало возможность не дружественно настроенным силам пытаться фальсифицировать историю. Попытки эти продолжаются и сегодня. Убежден, что в условиях сложившейся непростой обстановки и попыток пересмотра итогов Великой Отечественной войны, как никогда важно сохранять память о тех временах и той цене, которую заплатил наш народ за Победу над фашизмом», - отметил заместитель губернатора.
На сегодняшний день известны имена только 74 героев. Один из них - оперуполномоченный ОО НКВД 339 стрелковой дивизии лейтенант Григорий Бабаев. Будучи 20-ти летним бойцом, он погиб в октябре 1941 года, когда прикрывал отход товарищей.
Другим героем является оперуполномоченный ОО НКВД 159 отдельной стрелковой бригады лейтенант госбезопасности Константин Бельцов. Он был дважды ранен, однако продолжал участвовать в бою и вдохновлять остальных бойцов.
Подвиги контрразведчиков, отметил Вадим Артемов, часто остаются в тени. Но именно благодаря им Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной