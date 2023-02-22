Ростове прошло возложение цветов к памятнику контрразведчикам

«К сожалению, учитывая специфику работы контрразведчиков, об их подвигах мы узнаем только сейчас, что давало возможность не дружественно настроенным силам пытаться фальсифицировать историю. Попытки эти продолжаются и сегодня. Убежден, что в условиях сложившейся непростой обстановки и попыток пересмотра итогов Великой Отечественной войны, как никогда важно сохранять память о тех временах и той цене, которую заплатил наш народ за Победу над фашизмом», - отметил заместитель губернатора.