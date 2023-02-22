Ростовский диетолог Кривошей объяснила, с чем нельзя есть блины на Масленицу

Posted Сегодня, 20:49
Published Сегодня, 20:49
Modified Сегодня, 20:49
Updated Сегодня, 20:49
Эксперт призвала любителей домашних блинов отказаться от простых топпингов: сгущенного молока, джемов, варенья, шоколада.
«В таких добавках нет ничего полезного. В блинах и так достаточно много углеводов, так что лишний сахар ни к чему. Лучше сбалансировать блины белками», - советует диетолог.
Анастасия предлагает наполнять блины нежирным творогом со свежими ягодами или зеленью. Также хорошей заменой чересчур сладким и жирным добавкам станет сметана или натуральный йогурт.
«Блины также можно подавать с творожным сыром и красной рыбой – получится сбалансированный прием пищи без перебора по углеводам. Также попробуйте нафаршировать блины грибами, тушеными овощами или фруктовыми пюре», - советует собеседница.
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