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Ростовский диетолог Кривошей объяснила, с чем нельзя есть блины на Масленицу

22 февраля 2023, 20:49
Фото: ru.freepik
Масленичная неделя в самом разгаре. Ростовский диетолог Анастасия Кривошей рассказала, блинов с какими начинками стоит избегать, чтобы не набрать лишние килограммы.

Эксперт призвала любителей домашних блинов отказаться от простых топпингов: сгущенного молока, джемов, варенья, шоколада.

«В таких добавках нет ничего полезного. В блинах и так достаточно много углеводов, так что лишний сахар ни к чему. Лучше сбалансировать блины белками», - советует диетолог.

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Анастасия предлагает наполнять блины нежирным творогом со свежими ягодами или зеленью. Также хорошей заменой чересчур сладким и жирным добавкам станет сметана или натуральный йогурт.

«Блины также можно подавать с творожным сыром и красной рыбой – получится сбалансированный прием пищи без перебора по углеводам. Также попробуйте нафаршировать блины грибами, тушеными овощами или фруктовыми пюре», - советует собеседница.

Ранее RostovGazeta писала о том, какие фрукты и овощи лучше есть с кожурой.

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