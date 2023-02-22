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Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

Ростовский эксперт Сухарь высказался по поводу слов Путина о ядерных испытаниях

22 февраля 2023, 03:40
Фото: Burnt Pineapple Productions/CC0/flickr.com
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Ядерный паритет — это единственное сегодня условие сохранения мира. Если он будет нарушен, то последствия могут быть непредсказуемыми, сообщил RostovGazeta ростовский политолог Александр Сухарь.

По словам собеседника, важными словами Владимира Путина являются слова о приостановке участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, в том числе и ядерных.

«Двусторонний договор между РФ и США регулирует количество развернутых ядерных вооруженных обеих стран. Однако было бы странно сокращать свой ядерный потенциал, когда США не скрывает своих целей — добиться ликвидации нашей страны, — отмечает Александр Сухарь. — Более того, контроль за сокращением оружия противника в условиях изоляции нашей страны со стороны Запада отсутствует».

Эксперт подчеркивает, что Россия сегодня проводит мониторинг части своего ядерного оружия на всякий случай. А часть вооружения уже вышла на боевое дежурство.

«От современного Запада можно ожидать чего угодно. В том числе, и различных провокаций. Не случайно же, именно западные страны — Германия, США, Великобритания пытались поставить на Украину различные компоненты для так называемой „грязной бомбы“, которую можно собрать в кустарных условиях в достаточно сжатые сроки», — разъясняет политолог.

Фото: defense.gov/Staff Sgt. Chad Thompson/CC0
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Спикер добавляет, что именно этот момент стал не последним фактором для начала спецоперации.

«Поступила информация о том, что в Мариуполе собирались производить эти „грязные ядерные бомбы“. Представляете, в какой близости от Ростовской области была ядерная угроза?» — делится сведениями эксперт.

По его словам, сегодня даже западные СМИ, незамеченные в пророссийских настроениях, стали признавать, что киевский режим на Украине является марионеточным.

«С его помощью Запад пытается противостоять России и ослабить нашу страну — своего извечного геополитического противника. Конфликт с Украиной — это большой конфликт стран НАТО и коллективного Запада против России. И в этих условиях Запад, конечно же, прощупывает наши ядерные возможности», — резюмирует Сухарь.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, как 60 лет назад удалось избежать ядерной катастрофы.

 

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