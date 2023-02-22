«От современного Запада можно ожидать чего угодно. В том числе, и различных провокаций. Не случайно же, именно западные страны — Германия, США, Великобритания пытались поставить на Украину различные компоненты для так называемой „грязной бомбы“, которую можно собрать в кустарных условиях в достаточно сжатые сроки», — разъясняет политолог.