Ранее, со ссылкой на слова экспертов RostovGazeta сообщала, что изменить ситуацию позволит лишь повышение контроля и ответственности, в том числе и на федеральном уровне. А до тех пор, пока местные чиновники получают условные сроки за хищения в крупных размерах, дело не сдвинется с мертвой точки.