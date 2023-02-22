Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Годы пандемии оказали влияние на работу АО «Донэнерго». Если в 2019 году, по данным системы «СПАРК-Маркетинг», компания освоила на госзакупках порядка 2,9 миллиарда рублей, то с 2020 года объем осваиваемых средств демонстрирует очевидный рост.
В 2020 году компанией было заключено 204 контракта, стоимостью более 3,1 миллиарда рублей. В 2021 году на реализацию 258 контрактов направлено свыше 4,4, миллиарда рублей. А в 2022 АО «Донэнерго» заключило 416 контрактов, на общую сумму 3,9 миллиарда.
Практически все, проведенные в 2022 году торги, система «СПАРК-Маркетинга» отметила индикаторами. Особую настороженность вызвало то, что документы большинства контрактов были недоступны для поиска. В частности, это зафиксировано при торгах на поставку оборудования для передачи электроэнергии, стоимостью свыше 105,1 миллиона рублей. При аукционе на строительство линий электропередач, стоимостью более 8,8 миллиона рублей и многого другого.
Самым дорогостоящим контрактом компании в 2022 году стал аукцион на поставку приборов учета, стоимостью 720 миллионов рублей. Проведение торговой процедуры система «СПАРК-Маркетинг» отметила индикаторами. Цена контракта оказалась больше начальной максимальной цены. А индикатор выявил отсутствие конкурентной борьбы.
«Максимальное снижение цены при участии нескольких заявок является одним из признаков наличия картельного сговора участников», — предупреждает индикатор.
Все торговые процедуры, проведенные АО «Донэнерго» в 2022 году, отмечены индикаторами. В основном, «СПАРК-Маркетинг» отмечает торги без снижения стоимости при нескольких участниках или и вовсе при наличии единственного участника. Недоступные для поиска документы (или их части), и цены контракта выше начальной максимальной стоимости.
В 2023 году АО «Доэнерго» опубликовало 85 позиций план-графика на сумму более 3,2 миллиарда рублей. В феврале предприятием заключено 26 контрактов, стоимостью 936,5 миллиона рублей.
Самым «дорогим» контрактом стала поставка электротехнических материалов для выполнения работ по объемам капитального строительства, технологических присоединений, капремонта и технического обслуживания сетей АО «Донэнерго». Стоимость этого контракта на период о января 2023 года по июль 2024 года, составляет 840 миллиона рублей.
Напомним, что изначально на реализацию этого контракта предполагалось направить 700 миллионов рублей. Об этом свидетельствует соответствующая публикация «СПАРК-Маркетинга» от 15 декабря 2022 года. Однако при стоимости 58,4 миллиона рублей за единицу торгов, участники предложили свои цены — порядка 70 миллионов.
Поэтому было принято решение увеличить стоимость контракта до 840 миллионов рублей, отдав предпочтение победителю аукциона — ООО «Ростэнергомонтаж». Об этом свидетельствует протокол подведения итогов, подписанный членами Центральной закупочной комиссии.
В проведении торгов за 2023 год АО «Донэнерго» система «СПАРК-Маркетинг» выявляет одни и те же индикаторы. В 12 торговых процедурах за 2023 год цена контракта оказалась выше начальной максимальной стоимости. В 21 торговой процедуре документы или их часть остаются недоступными для поиска. А в трех случаях на торгах оказался единственный участник закупки.
В частности, на закупку, организованной конкурентным способом, по охране объектов «Донэнерго», стоимостью 46,8 миллиона рублей, была подана одна заявка. Индикатор «СПАРК-Маркетинг» предупреждает, что при наличии достаточного количества альтернативных поставщиков, это может служить признаком ограничения конкуренции. А также организацией закупки под конкретного исполнителя.
Единственный участник аукциона оказался и при реализации другого контракта по строительству подстанций, стоимостью 16,6 миллиона рублей. Эту торговую процедуру «СПАРК-Маркетинг» отметил четырьмя индикаторами. Цена контракта оказалась выше начальной максимальной цены. Часть документов была недоступной для поиска. На закупку, организованную конкурентным способом, подали одну заявку. Торги прошли без снижения цены.
«Контрольно-счетная палата Ростова не случайно больше всего нарушений находила именно в закупках. Какая-то часть действительно идет на модернизацию и строительство новых сетей. Но часть расходов, к сожалению, остается под большим грифом секретности», — отмечает депутат Евгений Федяев.
Ранее, со ссылкой на слова экспертов RostovGazeta сообщала, что изменить ситуацию позволит лишь повышение контроля и ответственности, в том числе и на федеральном уровне. А до тех пор, пока местные чиновники получают условные сроки за хищения в крупных размерах, дело не сдвинется с мертвой точки.