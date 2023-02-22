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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Стали известны подробности пожара с погибшими детьми в Ростовской области

22 февраля 2023, 10:25
Фото: МЧС по Ростовской области
В Ростовской области пожар, в котором погибли дети, произошел во время празднования дня рождения, сообщают СМИ.
Сюжет
Пожар

Напомним, что в хуторе Ленина загорелся дом и погибли двое маленьких детей. Еще троих малышей с отравлением продуктами горения доставили в больницу.

Известно, что в момент пожара взрослых дома не было. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Источник в правоохранительных органах рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что в тот день отмечали день рождения старшей дочери. Ей исполнилось семь лет.

Уголовное дело завели из-за гибели в пожаре двух маленьких детей в Ростовской области
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«После завершения вечеринки владельцы дома пошли провожать гостей и по дороге заглянули к знакомым. Всего их не было около 40 минут», — сказано в сообщении.

Многодетной матери позвонила соседка и рассказала о пожаре. Известно, что в доме было печное отопление.

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