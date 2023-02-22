Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Напомним, что в хуторе Ленина загорелся дом и погибли двое маленьких детей. Еще троих малышей с отравлением продуктами горения доставили в больницу.
Известно, что в момент пожара взрослых дома не было. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Источник в правоохранительных органах рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что в тот день отмечали день рождения старшей дочери. Ей исполнилось семь лет.
«После завершения вечеринки владельцы дома пошли провожать гостей и по дороге заглянули к знакомым. Всего их не было около 40 минут», — сказано в сообщении.
Многодетной матери позвонила соседка и рассказала о пожаре. Известно, что в доме было печное отопление.