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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Стало известно о взрывах недалеко от границы с Ростовской области

22 февраля 2023, 06:46
Фото: Mil.gov.ua/CC BY 4.0
Стало известно о взрывах недалеко от границы с Ростовской области
В районе Мариуполя, который находится недалеко от Ростовской области, прогремели взрывы, пишут СМИ.

По информации MK.ru, Украина могла задействовать новые виды боеприпасов, чтобы обстрелять населенных пункты. Издание пишет, что взрывы были слышны по всему Донецку, а также в Мариуполе, Макеевке, Снежном.

«В одном Мариуполе могли произойти более 15 взрывов. Есть вероятность, что ВСУ применили новые виды дальнобойного вооружения, поставки которого анонсировало США», — сказано в сообщении.

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Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. 

Ранее волонтеры в Ростове рассказали, как доставляют гумпомощь под обстрелами в зоне СВО. 

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