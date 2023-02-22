Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
По информации MK.ru, Украина могла задействовать новые виды боеприпасов, чтобы обстрелять населенных пункты. Издание пишет, что взрывы были слышны по всему Донецку, а также в Мариуполе, Макеевке, Снежном.
«В одном Мариуполе могли произойти более 15 взрывов. Есть вероятность, что ВСУ применили новые виды дальнобойного вооружения, поставки которого анонсировало США», — сказано в сообщении.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
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